Las políticas migratorias impuestas por la Administración Trump ha ocasionado que los distintos inmigrantes indocumentados tomen la difícil decisión de abandonar Estados Unidos por temor a terminar bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . En esta ocasión, te quiero compartir el caso de una familia latina que se “autodeportó” a El Salvador, pero no sería tan maravilloso como esperaban.

Yessenia Ruano creyó por un momento que no tenía otra opción, pues no imaginaba ser detenida por los agentes federales de inmigración y separarse de sus dos menores hijas de 10 años, Elizabeth y Paola. Fue así que, en junio, aceptó salir voluntariamente del país estadounidense.

Si bien ha retomado la tranquilidad a sus vidas, la madre siente un profundo dolor al notar que sus dos hijas no sienten felicidad por esta nueva realidad que están afrontando. Eso significó dejar todos sus sueños en el país estadounidense.

Yessenia siente una profunda tristeza ante las peticiones de sus hijas en regresar a Estados Unidos. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

“Me dicen: ‘Mamá, me quiero ir para mi casa en Milwaukee’. Como madre, me parte el corazón”, fueron las emotivas palabras de Yessenia a Univision Noticias.

La mujer latina se desempeñaba como maestra en una escuela de la residencia donde vivía. Sintió que estaba viviendo el “ sueño americano ” y que sus menores hijas accederían a una mejor formación académica, pero no fue posible.

Se trata de una “injusticia”

Elizabeth y Paola son ciudadanas estadounidenses , estudiaban en una escuela pública y dominaban perfectamente el idioma inglés. Sentían una gran comodidad viviendo en Milwaukee, pues crecieron allí, pero ahora deberán adaptarse a una zona rural a más de una hora de San Salvador.

Una de estas menores de edad considera que el accionar de ICE contra los inmigrantes latinos se trata de una “injusticia”. Ella considera que la gran mayoría de extranjeros detenidos por esta agencia no cuentan con antecedentes criminales.

Una de las hijas considera "injusto" los operativos migratorios realizados por ICE. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

La inesperada salida voluntaria aceptada por sus padres ha provocado que ambas no estén estudiando por el momento, ya que no consiguieron las vacantes para retomar sus estudios.

Para Miguel Guerra, padre de estas niñas, siente un “dolor” al visualizar que sus hijas no tendrán el futuro que algún momento imaginó, pues considera que en Estados Unidos hubieran tenido mejores posibilidades.