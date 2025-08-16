Hace pocos días, este diario te contó el caso de Karen Flores, una mujer hondureña que padece de cáncer tiroideo. Ella buscaba autodeportarse, pues sentía temor de ser arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . Ahora, te contaré que ha logrado regresar a su país natal junto a sus dos hijos, protagonizando un emotivo reencuentro con su familia después de cinco años.

En un video compartido por Univision Noticias, su madre y su hija esperaban con ansias su llegada en el Aeropuerto Internacional de Comayagua. Entre abrazos, Karen y sus familiares no pudieron contener las lágrimas.

“Estoy muy feliz. Gracias a Dios por tener a mi hija en regreso a Honduras. Gracias”, fueron las palabras de Marlene Rojas, su madre.

Karen Flores regresó al barrio hondureño que lo vio crecer. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

La emoción surge debido a los años que estuvieron separadas. Karen viajó a Estados Unidos con la esperanza de cumplir el sueño americano y recibir tratamiento para su enfermedad, buscando mejorar su calidad de vida. Sin embargo, el agravamiento de su estado de salud y las estrictas políticas migratorias impuestas por la Administración Trump , la obligaron a autodeportarse.

Karen no tuvo más opción que regresar a su país natal, pues temía que sea detenida por ICE. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Temen que suceda lo peor

Si bien Karen Flores retornó al barrio hondureño que la vio crecer y estar nuevamente con su familia, no todo es felicidad. El cáncer ha avanzado progresivamente y no tuvo oportunidad de recibir la asistencia médica que ella anhelaba cuando viajó al territorio estadounidense, pues su estatus migratorio se lo impidió

“Voy a luchar contra ella (cáncer tiroideo), pero si Dios me llama el día de mañana, mis hijos quedan con mi mamá y con mi hermana”, fueron las palabras desconsoladas de Karen.

Su madre Marlene mantiene firme su convicción de que su hija vencerá el cáncer que padece. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Britanny, la hija de la protagonista de esta historia, teme perder a su madre debido a su crítica situación de salud. Sin embargo, Marlene mantiene la esperanza y hará lo que esté en su alcance para que Karen gane esta dura batalla.

