Los familiares de Karen Flores la estuvieron esperando. Se reencontraban después de 5 años. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)
Marcelo López Chavez
Hace pocos días, este diario te contó . Ahora, te contaré que ha logrado regresar a su país natal junto a sus dos hijos, protagonizando un emotivo reencuentro con su familia después de cinco años.

En un video compartido por Univision Noticias, su madre y su hija esperaban con ansias su llegada en el Aeropuerto Internacional de Comayagua. Entre abrazos, Karen y sus familiares no pudieron contener las lágrimas.

“Estoy muy feliz. Gracias a Dios por tener a mi hija en regreso a Honduras. Gracias”, fueron las palabras de Marlene Rojas, su madre.

Karen Flores regresó al barrio hondureño que lo vio crecer. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)
La emoción surge debido a los años que estuvieron separadas. Karen viajó a Estados Unidos con la esperanza de cumplir el sueño americano y recibir tratamiento para su enfermedad, buscando mejorar su calidad de vida. Sin embargo, el agravamiento de su estado de salud y las estrictas , la obligaron a autodeportarse.

Karen no tuvo más opción que regresar a su país natal, pues temía que sea detenida por ICE. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)
Temen que suceda lo peor

Si bien Karen Flores retornó al barrio hondureño que la vio crecer y estar nuevamente con su familia, no todo es felicidad. El cáncer ha avanzado progresivamente y no tuvo oportunidad de recibir la asistencia médica que ella anhelaba cuando viajó al territorio estadounidense, pues su estatus migratorio se lo impidió

“Voy a luchar contra ella (cáncer tiroideo), pero si Dios me llama el día de mañana, mis hijos quedan con mi mamá y con mi hermana”, fueron las palabras desconsoladas de Karen.

Su madre Marlene mantiene firme su convicción de que su hija vencerá el cáncer que padece. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)
Britanny, la hija de la protagonista de esta historia, teme perder a su madre debido a su crítica situación de salud. Sin embargo, Marlene mantiene la esperanza y hará lo que esté en su alcance para que Karen gane esta dura batalla.

