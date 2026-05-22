Miles de inmigrantes que viven actualmente en Estados Unidos podrían enfrentar un nuevo obstáculo para obtener la residencia permanente. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración, conocido como USCIS, anunció este viernes un cambio de política que impediría a muchos titulares de visas tramitar la Green Card dentro del país. La medida impactaría a personas con visas de estudiante, turista o trabajo temporal que hasta ahora podían iniciar un ajuste de estatus sin salir de territorio estadounidense. Con esta nueva disposición, quienes busquen convertirse en residentes permanentes tendrían que regresar a sus países y presentar la solicitud ante consulados estadounidenses, salvo en casos excepcionales aprobados por agentes migratorios.

¿Qué cambia con la nueva política de USCIS?

De acuerdo con el nuevo memorando de USCIS, los inmigrantes con visas temporales ya no podrían solicitar la residencia permanente desde Estados Unidos como ocurría anteriormente en muchos casos. Ahora, el proceso tendría que realizarse mediante la vía consular, es decir, desde el país de origen del solicitante y bajo revisión del Departamento de Estado.

La agencia explicó que únicamente se permitirán excepciones en “circunstancias extraordinarias” y quedarán a discreción de los oficiales migratorios encargados de evaluar cada caso.

Actualmente, miles de personas aplican al ajuste de estatus dentro de Estados Unidos porque califican para la Green Card por matrimonio, empleo o reunificación familiar. Durante ese tiempo, muchos logran renovar permisos o visas mientras esperan una respuesta oficial.

USCIS aplicará nuevos cambios migratorios en EE.UU. que afectarían a miles de familias. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cuánto demora el proceso consular?

Según datos de USCIS, el trámite de una Green Card por vía consular puede tardar entre seis y 18 meses. Sin embargo, otros procesos migratorios presentan tiempos mucho mayores.

En el caso de solicitantes de asilo, por ejemplo, existe un retraso superior a los tres millones de casos pendientes en las cortes migratorias, de acuerdo con cifras del sistema TRAC de la Syracuse University.

El exoficial migratorio Doug Rand aseguró que aproximadamente la mitad del millón de personas que solicitan la Green Card cada año realiza actualmente el trámite desde dentro de Estados Unidos. Según afirmó, la nueva política tendría como propósito “excluir”.

Los factores que revisará USCIS

En los pocos casos donde el ajuste de estatus sí pueda tramitarse dentro de Estados Unidos, los oficiales migratorios deberán analizar diferentes aspectos antes de aprobar la solicitud.

Entre ellos se encuentran:

Antecedentes criminales

Conductas consideradas inconsistentes con el estatus migratorio temporal

Evaluaciones sobre si el solicitante representa “los mejores intereses de Estados Unidos”

Hasta el momento, USCIS no detalló qué criterios exactos utilizará para determinar esa elegibilidad.

Las nuevas restricciones llegan además en medio de otras medidas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, quien en distintas ocasiones ha defendido un modelo migratorio enfocado en personas con altos recursos económicos. Incluso, su Administración presentó recientemente una propuesta de “visa dorada” valorada en un millón de dólares.

Solicitar la residencia permanente en EE.UU. podría ser más complicado con esta nueva medida. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

USCIS dice que busca liberar recursos

La agencia federal aseguró que este cambio tiene como objetivo liberar recursos y concentrar personal en otros procesos prioritarios, como:

Solicitudes de naturalización

Visas para víctimas de delitos violentos

Casos relacionados con tráfico y contrabando de personas

No obstante, críticos de la medida consideran que la decisión perjudicará a miles de familias inmigrantes.

Myal Greene, líder de la organización humanitaria cristiana World Relief, calificó la política como “antifamilias” y expresó su esperanza de que sea revertida por el Congreso, los tribunales o la propia Administración.

Otros cambios migratorios recientes en EE.UU.

El anuncio forma parte de una serie de modificaciones implementadas por USCIS en los últimos meses.

Entre las medidas recientes destacan:

La reducción de permisos de trabajo temporales de cinco años a 18 meses para ciertos solicitantes

El fin del programa de parole para reunificación familiar de inmigrantes de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras

Cambios en la lotería de visas H-1B para trabajadores altamente calificados

La suspensión de procesos relacionados con solicitudes de asilo

Estas acciones han generado preocupación entre comunidades inmigrantes y organizaciones defensoras de derechos migratorios en todo EE.UU.

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