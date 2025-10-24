Malas noticias para miles de profesionales extranjeros que soñaban con trabajar en una de las empresas más grandes de Estados Unidos. Walmart confirmó la suspensión temporal de todas sus ofertas laborales para quienes requieren una visa H-1B, una decisión que refleja el impacto directo de las nuevas medidas impuestas por el gobierno de Trump.

El reciente cambio en la política migratoria elevó la tarifa para nuevas solicitudes de visa H-1B a 100,000 dólares, una cifra que ha generado un efecto dominó en el mercado laboral estadounidense. Este visado, recordemos, está diseñado para atraer a profesionales altamente calificados en sectores donde el talento local es limitado.

En un comunicado citado por Newsweek y CNN, la compañía expresó que sigue “comprometida con contratar e invertir en el mejor talento disponible para servir a nuestros clientes, mientras analiza cuidadosamente su enfoque hacia las contrataciones mediante el programa H-1B”.

La medida de Walmart refleja cómo el aumento de tarifas para la visa H-1B afecta el empleo en EE.UU.. | Crédito: AFP

Un golpe a la contratación de extranjeros

Aunque son las grandes tecnológicas, como Amazon, Google o Microsoft, las que suelen liderar en la contratación de titulares de este visado (alrededor del 75% de ellos son ciudadanos indios), Walmart cuenta actualmente con más de 2,300 empleados bajo la visa H-1B, según datos de CNN. Esto la convierte en el principal usuario del programa dentro del sector minorista.

Con la nueva tarifa, muchas empresas están reevaluando sus estrategias de reclutamiento internacional, ya que el coste de patrocinar a un trabajador extranjero podría volverse prohibitivo para ciertos presupuestos. Para los candidatos, especialmente los que esperaban obtener patrocinio de Walmart, esto representa una pausa indefinida en sus posibilidades de empleo.

Expertos señalan que la decisión de Walmart podría influir en otras empresas que usan la visa H-1B en EE.UU.. | Crédito: AFP

Qué dice el USCIS sobre la tarifa

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) actualizó su sitio web el pasado 21 de octubre para aclarar quiénes deben pagar la nueva tarifa y quiénes podrían estar exentos, especialmente en el caso de renovaciones o extensiones de visas existentes.

Aun así, la medida ha generado incertidumbre entre empleadores y trabajadores internacionales, ya que el aumento en los costos podría desincentivar la contratación extranjera justo en sectores donde la demanda de talento especializado sigue siendo alta.

