Si manejas por las autopistas y carreteras de Florida —desde la I‑95 en Miami hasta la I‑4 en Tampa o la Turnpike que cruza Orlando— presta atención: las autoridades confirmaron la nueva edición de la Operation Southern Slow Down, una campaña de control vial que aumentará la presencia policial en las rutas principales entre el 13 y el 18 de julio de 2026. Durante casi una semana verás más patrullas de la Florida Highway Patrol (FHP), policías locales y equipos estatales en puntos de alto tránsito y en las entradas a zonas turísticas, centros comerciales y parques públicos muy concurridos por la comunidad hispana (por ejemplo, la 8th Street en Hialeah, la Calle Ocho en Little Havana y los accesos a I‑95 cerca de West Palm Beach). El operativo, coordinado con Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Tennessee y apoyado por la NHTSA, busca reducir muertes y lesiones por exceso de velocidad —pero también controlará conductas que aumentan el riesgo en días de mucho movimiento por viaje familiar, partidos de fútbol y eventos culturales.

¿QUÉ ES LA OPERATION SOUTHERN SLOW DOWN?

La Operation Southern Slow Down es una iniciativa regional en la que participan Florida, Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Tennessee, con respaldo de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Su objetivo principal es reducir muertes y lesiones graves por accidentes relacionados con el exceso de velocidad, con foco en autopistas interestatales y carreteras de alto tránsito. Además de la mayor presencia policial, se realizan campañas de concientización y controles en zonas de obras, áreas escolares y rutas con historial de siniestralidad.

Aviso oficial de la Operation Southern Slow Down (Foto: Florida Law Enforcemen Liaison Programa)

¿DESDE CUÁNDO ESTARÁ VIGENTE EL OPERATIVO EN FLORIDA?

Las autoridades del Florida Law Enforcement Liaison Program confirmaron que la edición 2026 se desarrollará durante casi una semana:

Información Detalle Operativo Operation Southern Slow Down 2026 Inicio Lunes 13 de julio de 2026 Finalización Sábado 18 de julio de 2026 Estados participantes Florida, Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Tennessee Objetivo Reducir accidentes provocados por exceso de velocidad

Durante esos días será común encontrar más patrullas en carreteras estatales, autopistas e interestatales, además de puntos de control en accesos a zonas turísticas, puentes y áreas con obras.

¿QUÉ ESTARÁN MULTANDO DURANTE LA CAMPAÑA?

Aunque el foco es el exceso de velocidad, los controles serán amplios. Entre las principales infracciones en la mira están:

Exceder el límite de velocidad.

Conducir demasiado cerca del vehículo de adelante (tailgating).

Manejar de forma imprudente o agresiva.

No respetar las zonas de construcción.

No reducir la velocidad en zonas escolares o de trabajo.

Uso indebido del teléfono o distracciones que pongan en riesgo la vía.

Otras infracciones que comprometan la seguridad vial.

En la práctica, una citación puede darse igual que en cualquier otro momento del año, pero la probabilidad aumenta por la mayor presencia policial.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR UNA MULTA Y VIAJAR SEGURO

El Florida Department of Transportation (FDOT) y la FHP recuerdan medidas sencillas que reducen sanciones y accidentes:

Recomendación Por qué es importante Usar siempre el cinturón de seguridad Protege a todos los ocupantes del vehículo. Evitar distracciones No usar el teléfono mientras conduces. Mantener distancia con otros vehículos Reduce el riesgo de colisiones por alcance. Planificar el recorrido Revisar el estado del tráfico en FL511 antes de salir. Respetar las zonas de construcción Son áreas con mayor riesgo de siniestros. Reducir la velocidad con vehículos grandes Requieren más distancia para frenar, sobre todo con pavimento mojado.

UN DATO PARA PONER EN CONTEXTO

En la edición anterior, según The Palm Beach Post, la Florida Highway Patrol emitió más de 7.000 multas por exceso de velocidad en todo el estado. Esa cifra muestra el alcance del operativo y por qué las autoridades insisten en respetar las normas: más allá de la sanción, el objetivo es salvar vidas, especialmente en meses de alto movimiento turístico y familiar.

¿QUÉ HACER SI RECIBES UNA MULTA EN FLORIDA?

Revisa la citación y anota el lugar y hora exactos.

Si crees que hubo un error, guarda pruebas (fotos, testigos) y consulta con un abogado de tráfico local.

Paga o impugna dentro de los plazos indicados para evitar multas adicionales.

Recuerda que, para muchos conductores hispanos en Florida, una multa puede significar gastos imprevistos en semanas de alto consumo (vacaciones, regreso a clases). Por eso planificar y respetar límites es también un apoyo al bolsillo de la familia.

Florida es uno de los cinco estados participantes para este megaoperativo (Foto: AFP)

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