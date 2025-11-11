A pocas semanas de iniciarse oficialmente el invierno y a poco del Día de Acción de Gracias, Estados Unidos afronta la llegada del frente frío, un gran cambio en el clima con bajas temperaturas de forma anticipada y reportes de posibles nevadas en diversos estados. Ante la alerta que cerca de 182 millones de personas han afrontado temperaturas por debajo del punto de congelación en los recientes días de noviembre, es importante tener en cuenta que las carreteras se convierten en pistas resbaladizas para los vehículos, por eso es importante tomar las mejores decisiones al manejar o incluso estar dentro de casa. Aquí los consejos del meteorólogo Carlos Robles.

La primera gran incursión de aire ártico de la temporada ha traído el desplome de las temperaturas haciendo que gran parte de Norteamérica enfrente su momento más gélido así como la posibilidad de las primeras nevadas significativas de la temporada para la región de los Grandes Lagos y partes de Nueva Inglaterra, a medida que el aire gélido interactúe con la humedad de los lagos.

Teniendo en cuenta que en ocasiones el frío es extremo y viene acompañado de hielo e intensas nevadas, hay que estar preparados y saber cómo mantenerse a salvo durante este frente frío que puede extenderse durante los siguientes días y hasta afectar las celebraciones del Día de Acción de Gracias, donde muchos toman su coche para viajar y pasar esta importante fecha con sus familias en distintos estados del país.

Las temperaturas bajo cero hacen más peligrosos los viajes en carretera. (Foto: LawrenceSawyer / iStock) / LawrenceSawyer

Los peligros del frío intenso en las carreteras de Estados Unidos

La ola de frío que azota a Estados Unidos mantiene a millones de personas bajo alerta de congelación. Ante esto, las autoridades piden extremar precauciones ante las bajas temperaturas, evitar viajes largos y proteger a personas mayores, niños y mascotas.

“Las carreteras y los puentes se convierten en el lugar más peligroso. Cada año mueren más de 450 personas en accidentes de tránsito producto del hielo y la nieve acumulada. Por eso evite transitar a través de puentes elevados porque al estar expuesto al aire helado por encima y por debajo se congelan rápidamente y se convierten en verdaderas pistas de patinaje”, explicó Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo.

Ante las temperaturas gélidas y las condiciones peligrosas en las vías, lo primero es retirar la nieve y el hielo de sus vehículos antes de manejar, además de asegurarse de que el limpiaparabrisas y anticongelante de su coche funcionen adecuadamente, según recomiendan desde Univision Houston.

Lava tu coche con regularidad. Si bien lavar tu auto puede parecer una pérdida de tiempo y dinero, es aún más importante mantenerlo limpio en esta época del año. Conduce inteligentemente. La nieve y el hielo pueden aumentar significativamente las distancias de frenado. Lo último que quieres hacer es chocar con el coche que tienes delante. Además, mantén una velocidad segura: golpear una barrera de hormigón en la carretera o perder el control y terminar en una zanja puede causar daños importantes a tu automóvil y puede dañarlo. Instala neumáticos de invierno. Si bien los neumáticos de invierno son bastante costosos, valen la pena. Ofrecen un agarre excepcional que conduce a una mejor dirección y frenado. Evita conducir a través de grandes charcos. Nunca se sabe lo que se esconde debajo. No solo recogen la suciedad y la sal de la carretera, sino que también pueden ocultar objetos extraños y baches. Los daños causados a tu automóvil por golpear un bache pueden ser significativos. Evita conducir en nieve profunda. No solo te dejará varado, sino que también puede causar daños a tu automóvil. Al igual que los charcos, nunca sabes lo que acecha debajo. La nieve compactada que contiene sal para carreteras puede entrar en lugares debajo de su automóvil y causar oxidación. La nieve profunda también puede dañar su sistema de escape. Evita estacionarte en la calle. Si puedes evitar estacionarte en la calle, especialmente durante las tormentas de invierno, es lo mejor para ti y tu vehículo. Esto ayudará a evitar que tu vehículo quede enterrado y rociado directamente con sal.

El hogar no siempre es un lugar seguro. Toma en cuenta estas medidas de seguridad, más aún si tienes un calentador ambiental portátil. (Foto: Callingcurlew23 / iStock) / Callingcurlew23

Los peligros del frío intenso dentro de casa: cómo estar seguro

Ante este frente frío, el especialista indicó que es recomendable permanecer en casa, pero aquí también podemos estar expuestos a peligros. “La acumulación de media pulgada de hielo en el tendido eléctrico puede agregar hasta 500 libras de peso generando que estas líneas eléctricas colapsen. Usted no debería utilizar el horno de cocinar o la estufa para calentar su hogar. 1 de cada 7 incendios durante el invierno son producto del uso de estos electrodomésticos”, agregó.

Carlos Robles también explicó que si cuentas con un calentador ambiental portátil aléjelo por lo menos 3 pies de distancia de la pared porque estos equipos generan la mayoría de los incendios porque en tan solo 30 segundos una pequeña llama se puede convertir en un gran fuego. “Si esto llegase a ocurrir, se recomienda tirarse al piso y gatear para evitar inhalar el humo. Busque una salida lo más pronto posible”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!