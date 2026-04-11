Los días avanzan y el plazo para cumplir con las responsabilidades tributarias ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) está llegando a su fin este 15 de abril de 2026. Para la mayoría de contribuyentes se trata de un momento que genera incertidumbre, pero también la esperanza de obtener un alivio financiero sí cumplen con esta obligación, ya que obtendrían un reembolso económico. Eso sí, tu nivel de ingresos será determinante en la cifra final que podrías recibir. En esta nota, te revelaré los detalles sobre cuánto dinero podría llegar a tu dinero si declaras tus impuestos ante el fisco.

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Se trata de una duda muy frecuente entre los contribuyentes, quienes buscan confirmar si el reembolso que obtendrán tras la aprobación de su declaración representará una suma considerable de dinero.

La estadísticas oficiales revelan que, para este 2026, el reembolso ha sobrepasado los $3,500. Eso sí, el monto final de cada contribuyente depende netamente de sus ingresos anuales, las retenciones efectuadas y los créditos fiscales a los que tenga derecho.

Los contribuyentes que declararon son impuestos están aptos para recibir sus reembolsos. (Crédito: MANDEL NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

Cómo se calcula el IRS tu reembolso en 2026

Es importante mencionarte que el reembolso del IRS no representa un monto extra, sino que representa la devolución del dinero propio dinero del contribuyente que fue retenido en exceso , generándose únicamente cuando el monto pagado durante el año fiscal es mayor al impuesto adeudado.

Para este 2026, una gran cantidad de contribuyentes está percibiendo reembolsos de mayor cantidad debido a las normativas de la ley One Big Beautiful Bill Act y a los ajustes del IRS.

Entonces, la determinación de este monto se basa fundamentalmente en tres variables: el total de los ingresos obtenidos durante el año, las retenciones efectuadas por el empleador y los créditos fiscales .

El monto del reembolso varía en cada caso; dependerá netamente de los ingresos que percibas anualmente y otros factores. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuánto dinero podrías recibir según tu nivel de ingresos

Los montos varían en cada caso, pues no todos perciben los mismos ingresos anuales. A continuación, te detallaré estimaciones aproximaciones de reembolso que sirven como guía referencial:

Si tienes ingresos entre $25,000 a $40,000, obtendrías reembolsos de $2,000 a $4,000.

Si tienes ingresos entre $40,000 a $75,000, obtendrías reembolsos de $2,500 a $3,500.

Si tienes ingresos entre $75,000 a $100,000, obtendrías reembolsos de $1,500 a $3,000

Si tienes superiores a $100,000, obtendrías un reembolso menor.

Posiblemente te consultes por qué las personas con mayores ingresos anuales perciben menos reembolsos y eso se debe a que los créditos fiscales benefician mayormente a los contribuyentes que perciben salarios bajos y medios .

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