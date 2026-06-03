Para millones de propietarios de viviendas en Florida, mantener una casa dejó de ser solo la hipoteca: los aumentos recientes en el valor de las propiedades han empujado a muchas familias a ver crecer sus facturas por impuestos prediales, entre ellos jubilados que viven en comunidades como The Villages, familias cubano-americanas en Hialeah, y trabajadores del turismo en condados costeros. En ciudades de rápido crecimiento como Miami, Fort Lauderdale y Tampa, vecinos que compraron hace años ahora enfrentan tasaciones que les complican pagar servicios básicos, mientras que propietarios en el interior (por ejemplo, en condados rurales del Panhandle) temen por la estabilidad de presupuestos locales. En ese contexto, el gobernador Ron DeSantis impulsó una reforma que busca ampliar la exención fiscal para la vivienda principal (homestead exemption) con la promesa de aliviar la carga para dueños; la iniciativa ya fue aprobada por la Legislatura y pasará a manos de los votantes en las elecciones generales de noviembre, donde necesitará al menos 60% de apoyo para convertirse en enmienda constitucional.

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LA PROPUESTA YA FUE APROBADA POR LA LEGISLATURA

De acuerdo con informaciones de medios de comunicación locales en el estado de Florida como, NBC South Florida, WSVN 7 News, WSFU, etc., antes de llegar a las urnas, el proyecto fue debatido en una sesión especial en Tallahassee, donde legisladores evaluaron beneficios para propietarios y el impacto en ingresos locales y servicios públicos. La votación final mostró una mayoría clara en ambas cámaras:

Cámara legislativa Votos a favor Votos en contra Senado de Florida 30 9 Cámara de Representantes de Florida 75 26

Durante el proceso se incorporaron cambios importantes al texto original, especialmente para proteger el financiamiento de las escuelas públicas y ajustar mecanismos de transición. Estos son los cambios claves que se añadieron en la sesión:

Cambio incorporado Descripción Protección del financiamiento escolar La ampliación de la exención no se aplica a los impuestos destinados a los distritos escolares, para evitar reducción de fondos educativos. Eliminación de fondo fiduciario Se eliminó un fondo fiduciario que originalmente había sido pensado para ayudar a ciudades y condados rurales durante la transición. Reducción del tope para no-residencias Ajustes para propiedades no declaradas como vivienda principal, reduciendo el límite de aumento anual en la tasación (detalles finalizados en otra sección). Calendario de entrada en vigor La enmienda propuesta prevé entrada en vigor escalonada: parte de la reforma entraría en enero de 2027 y mayor ajuste en enero de 2028.

De aprobarse, la ley entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y beneficiaría a miles de ciudadanos en Florida (Foto: Freepik)

¿QUÉ PROPONE EXACTAMENTE EL PLAN DE DESANTIS?

La medida busca ampliar la exención fiscal para vivienda principal, que actualmente permite descontar hasta US$50.000 del valor imponible de una residencia permanente. El plan aprobado establece aumentos escalonados de la exención:

Fecha Exención para vivienda principal Actualidad US$50.000 Enero de 2027 US$150.000 Enero de 2028 US$250.000

En la práctica, más parte del valor de la vivienda quedaría libre de impuestos locales. Además, la propuesta indica que los propietarios con vivienda principal con valor imponible hasta US$150.000 pagarían únicamente los impuestos destinados a los distritos escolares a partir de 2027; ese límite sube a US$250.000 en 2028 y luego se ajustaría anualmente según la inflación.

El gobernador Ron DeSantis es quien está detrás de estas reformas en Florida (Foto: AFP)

¿QUÉ BENEFICIOS PODRÍAN RECIBIR LOS PROPIETARIOS?

Los impulsores de la reforma dicen que la medida protege a familias que han visto dispararse las tasaciones, y resaltan beneficios como:

Reducción de la carga tributaria para propietarios.

Mayor protección frente al incremento del valor de las viviendas.

Incremento gradual de la exención indexado a la inflación.

Ahorros potenciales anuales para millones de residentes de Florida.

Ya existe una calculadora en línea para que los propietarios estimen cuánto ahorrarían si la propuesta entra en vigor.

CAMBIOS PARA PROPIEDADES QUE NO SON RESIDENCIA PRINCIPAL

La iniciativa también modifica cómo se limitan los aumentos anuales en la tasación de inmuebles no declarados como residencia principal. Actualmente, esos bienes pueden ver hasta un 10% de aumento anual para efectos fiscales; la propuesta reduce ese tope al 5%.

Situación actual Propuesta aprobada Tope anual de aumento en la tasación: 10% Tope anual de aumento en la tasación: 5%

Las propiedades que se beneficiarían incluyen:

Viviendas vacacionales.

Propiedades de inversión.

Locales y edificios comerciales.

Apartamentos y complejos residenciales.

LA PROTECCIÓN DEL FINANCIAMIENTO ESCOLAR

Uno de los puntos clave durante las negociaciones fue evitar que la ampliación de la exención disminuya los recursos para las escuelas públicas. Por eso, los legisladores añadieron una disposición para que la ampliación no se aplique a los impuestos que financian los distritos escolares. El representante Alex Rizo defendió que una reforma debe proteger la educación, mientras que se eliminaron otras medidas (como un fondo fiduciario para ayudar a municipios rurales) que formaban parte del texto original.

CRÍTICAS Y PREOCUPACIONES

Aunque el proyecto cuenta con fuerte apoyo republicano, demócratas, gobiernos locales y organizaciones comunitarias han expresado inquietudes sobre efectos presupuestarios:

Menor recaudación para gobiernos locales.

Posibles recortes en servicios comunitarios.

Presión sobre presupuestos municipales.

Impacto en bibliotecas, infraestructura y programas sociales.

Riesgos financieros para comunidades rurales.

La líder demócrata del Senado de Florida, Lori Berman, advirtió que la iniciativa podría poner en riesgo la estabilidad económica de comunidades locales. Opositores estiman que los condados podrían perder cerca de US$5.000 millones cuando la exención alcance US$250.000, cifra que preocupa especialmente a condados con base impositiva estrecha.

BALANCE POLÍTICO Y PRÓXIMOS PASOS

El senador republicano Bryan Avila, patrocinador en el Senado, sostuvo que los gobiernos locales deberán administrar mejor recursos y ajustarse al nuevo marco, tal como el Estado ha hecho en otras áreas. Por su parte, el senador republicano Corey Simon admitió que algunas comunidades pequeñas pueden enfrentar dificultades, pero subrayó que la decisión final corresponde a los votantes.

Al tratarse de una enmienda constitucional, la reforma necesita el respaldo de al menos 60% en la votación popular en las elecciones generales de noviembre para entrar en vigor. Si se aprueba, la entrada en vigor está prevista para enero de 2027.

LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LA CONSULTA

Aspecto Detalle Estado actual Aprobada por la Legislatura de Florida Votación en el Senado 30 a favor, 9 en contra Votación en la Cámara 75 a favor, 26 en contra Fecha de la consulta popular Elecciones de noviembre Apoyo requerido 60% de los votos Entrada en vigor prevista Enero de 2027

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