Los operativos migratorios realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han generado un profundo temor entre los latinos indocumentados, hasta el punto que sienten un profundo nerviosismo al visualizar a los agentes. En un caso reciente, te contaré el caso de una inmigrante que fue arrestada en un hospital de California. Ella había sido trasladada al centro médico tras desmayarse en presencia de autoridades migratorias.

Leida Rodríguez es la protagonista de esta historia. Ella entró en un estado de desesperación al observar a los agentes migratorios. No lo supo manejar, ya que se desvaneció.

Ante la situación, sus familiares reaccionaron rápidamente y la llevaron hacia al mencionado centro médico para que recibiera la atención necesaria. Aunque Leida y sus familiares consideraban que se habían liberado de las autoridades, fueron sorprendidos cuando estas aparecieron en este hospital para arrestarla.

Distintas personas se unieron para manifestarse en contra de los operativos migratorios de ICE. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Su familia se siente indignada

Los familiares de Leida Rodríguez sienten una gran impotencia por cómo el personal del hospital permitió que los agentes federales ingresen sin dificultad para realizar la detención.

La preocupación se sigue incrementando, ya que desconocen cuál es su estado de salud y si sigue recibiendo atención médica. Están buscando cualquier posibilidad para entablar una comunicación con la inmigrante latina.

“El llamado que estamos haciendo es de que haya justicia para mi hija (Leída). No la he podido ver. Lo único que pido es que me dejen verla. Está enferma y eso posiblemente le ocasione otros males”, fueron las declaraciones del padre de Leida a Noticias Telemundo.

El padre de Leída Rodríguez está pidiendo conocer cómo está su hija y desea hablar con ella. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

El hospital se pronunció

Pese a las quejas de la familia de Leida Rodríguez, alegando que esta mujer no ha recibido la atención médica necesaria, el hospital ha desmentido dicha información. Según su comunicado, se le había brindado los cuidados necesarios y, además, se notificó a sus familiares sobre su estado de salud.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!