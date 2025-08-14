A pesar de que presentaba dificultades para respirar, no se le brindó atención médica. Un nuevo caso causa indignación entre quienes rechazan la campaña iniciada por el presidente Donald Trump para retirar de Estados Unidos a los extranjeros sin documentación. Y es que esta vez los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a una mujer salvadoreña durante un operativo migratorio en Los Ángeles sin tomar en cuenta su estado de salud ya que, en plena redada en un Home Depot, ella se desmayó. Pese a su estado de salud, fue obligada a levantarse y fue detenida sin recibir atención médica. Aquí los detalles de lo que pasó con la también madre de una niña de 5 años.

En las últimas horas, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dio a conocer que, de acuerdo con las nuevas estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), más de 300 mil extranjeros carentes de estatus legal fueron arrestados desde el retorno del republicano de 79 años a Washington.

Y es que bien se sabe que él se comprometió a realizar la mayor deportación de toda la historia de la mano de ICE que busca a indocumentados en los diversos estados del país para llevarlos a centros de detención temporales y luego deportarlos. De esta cantidad récord de detenciones, muchas han causado polémica por el abuso de la fuerza, las condiciones del operativo o porque los hombres y mujeres no son delincuentes ni cuentan con cargos o condenas previas.

La mujer se desmayó al ser arrestada durante un operativo migratorio en Los Ángeles. (Foto: captura @UnivisionLosAngeles / YouTube)

Salvadoreña arrestada por ICE pese a desmayo

Este nuevo caso ocurrido el pasado fin de semana pone nuevamente sobre el tapete los métodos usados por los agentes federales para detener a inmigrantes. En un video grabado por una vendedora ambulante se pudo apreciar el momento en que una mujer salvadoreña, que no ha sido identificada, se desmayó tras ser arrestada durante un operativo migratorio de ICE en el sur de Los Ángeles, exactamente frente a un Home Depot ubicado entre las calles Figueroa y 23. Según reporta Univision, los testigos indicaron que, a pesar de presentar dificultades para respirar, fue levantada y trasladada sin recibir ninguna atención médica inmediata.

“Eran las 8:30 cuando inició la redada. Yo estaba ayudando a cortar unas frutas cuando la gente empezó a gritar y correr. Entonces me puse alerta y empecé a grabar”, relató Isabella, testigo del arresto y amiga de la detenida. “Ella no podía respirar, estaba llorando, pero los agentes le exigían que se levantara, aunque no podía”, agregó la también ciudadana estadounidense que expresó temor por la manera en que se realizan los operativos.

La preocupación sobre su salud aumentó al conocerse que había salido del hospital apenas una semana antes y que durante la detención cayó al asfalto caliente y sufrió aparentes lesiones en la espalda.

Pese a sus dificultades para respirar, agentes federales de ICE la levantaron y se la llevaron sin atención médica. (Foto: captura @UnivisionLosAngeles / YouTube)

Tenía audiencia de asilo político en diciembre

El arresto de la mujer centroamericana se dio en meses en los que esperaba su audiencia programada para diciembre en donde se evaluaría su solicitud de asilo político, pero hoy su situación legal es incierta.

Tras el arresto fue llevada primero al centro de detención de Santa Ana, luego al de Los Ángeles y finalmente será trasladada a Adelanto bajo custodia de ICE.

Las redadas de ICE se intensificaron desde el 6 de junio en Los Ángeles y el sur de California por instrucciones de la administración Trump para arrestar a inmigrantes indocumentados y deportarlos del país y esta última en el Home Depot, en la que más personas fueron arrestadas, reavivó las críticas sobre el uso de fuerza y la falta de atención médica en detenciones migratorias.

