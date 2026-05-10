¿Te imaginas vivir en un rincón del mundo donde el reloj parece detenerse y la luz del sol está presente en todo momento? Posiblemente no aceptarías este “reto”; sin embargo, los habitantes de un pueblo de Alaska deberán adaptarse a esta realidad que tendrá una duración de 84 días. Este fenómeno natural, tan fascinante como extremo, marca el inicio de una temporada única donde la claridad no conoce descanso. Para que sepas de qué localidad de dicho estado me refiero y otros detalles necesarios, te invito a leer los siguientes párrafos.

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En una información compartida por FOX Weather , esta localidad, ubicada en el extremo norte del estado en mención, experimentó su último periodo de oscuridad por casi tres meses para dar paso al inicio del “Sol de medianoche”.

Se trata de un fenómeno natural anual donde el Sol puede brillar durante 24 horas en zonas específicas de la Tierra, tales como en el Ártico o la Antártida , así lo explicó National Geographic . Habitualmente se produce en los meses de verano.

La inclinación de 23,5 grados del eje terrestre respecto a su órbita solar provoca que las variaciones en la duración del día se vuelvan más extremas a medida que aumenta la distancia desde el ecuador hacia los polos.

El 'sol de medianoche' es un fenómeno que ocurre anualmente y solo ocurre en ciertos puntos a nivel mundial. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Este fenómeno de luz solar constante ya se instaló en el pueblo de Utqiaġvik; sus habitantes no visualizarán la oscuridad durante 84 días, un efecto que también alcanzará a Fairbanks con un periodo de 70 días consecutivos de iluminación total.

De acuerdo al medio especializado en meteorología, los habitantes de dicha localidad vivieron el domingo 10 de mayo a las 2:58 a.m. su última salida del sol antes de iniciar un periodo de luz continua, marcando el comienzo de su transición hacia la primavera.

En consecuencia, se espera que Utqiaġvik registre una nueva puesta de sol el próximo 2 de agosto del presente año, precisamente a las 2:00 a.m.

Los habitantes de Utqiaġvik presenciarán las luz solar durante 84 días; es decir, hasta aproximadamente el 2 de agosto. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cuáles son los efectos negativos del ‘Sol de Medianoche’ en el pueblo de Utqiaġvik

Según el portal National Library of Medicine , estar expuesto a luz excesiva en gran parte del día tiene varios efectos negativos sobre la salud, sobre todo en el sueño y en el estado de ánimo. Entre los principales son:

Problemas de sueño : la persona podría padecer de insomnio o dificultad para conciliar el sueño; esto deriva al cansancio crónico, irritabilidad o dificultad para concentrarse.

: la persona podría padecer de insomnio o dificultad para conciliar el sueño; esto deriva al cansancio crónico, irritabilidad o dificultad para concentrarse. Efectos sobre el ánimo y la salud mental : existe mayor riesgo de que el habitante padezca de ansiedad, cambios de humor o, incluso, síntomas depresivos.

: existe mayor riesgo de que el habitante padezca de ansiedad, cambios de humor o, incluso, síntomas depresivos. Daños por exceso de radiación solar: causaría quemaduras solares, insolación y golpes de calor.

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