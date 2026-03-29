En los últimos días, los residentes del norte de Texas han disfrutando de excelentes jornadas , pues el estado ha registrado atardeceres soleados. Debido a las temperaturas que superan los 75 °F, los texanos tuvieron la oportunidad de realizar actividades al aire libre; sin embargo, reciente pronósticos meteorológicos alertaron la llegada de un frente frío que cambiará este buen tiempo repentinamente. En caso residas en esta región de Estados Unidos, te revelaré en esta nota qué condiciones climáticas se registrarán y desde cuándo iniciará este mal tiempo. Presta atención.

Por ejemplo, para este domingo 29 de marzo, el ‘Estado de la Estrella Solitaria’ comenzó con un clima frío, ya que los valores térmicos se situaron inicialmente entre los 40 y 50 °F ; no obstante, las temperaturas ascendieron rápidamente en horas de la tarde.

Esta racha de buen tiempo se mantendrá durante el resto del día y se podría extender hasta el lunes 30 de marzo, pues se prevé que las temperaturas superen los 80 °F. A pesar de ello, no todo parece favorable.

En los últimos días, los valores térmicos en el norte de Texas oscilaron entre los 75 y 85 °F. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

De acuerdo al equipo meteorológico de CBS News Texas , el panorama climático en el estado cambiara drásticamente desde la noche del martes 31 de marzo, aunque los valores térmicos estarán entre los 80 °F.

Se espera que un frente frío chocará con altos niveles de humedad e inestabilidad durante la noche del miércoles 1 y jueves 2 de abril , lo que provocará chubascos en esta área del estado. No sería lo único, ya que hay una gran posibilidad de tormentas aisladas mientras el sistema meteorológico se desplace hacia el este del país.

Por lo tanto, el cielo se mantendrá nublado en gran parte de la próxima semana; incluso, se prevé que se sigan registrando lluvias hasta cuando finalice Semana Santa 2026; es decir, el 5 de abril.

Se espera que este mal tiempo pueda registrarse hasta finales de Semana Santa 2026. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Si bien las previsiones meteorológicas para el fin de semana festivo aún se mantienen bajo análisis, te sugiero que tomes tus precauciones en caso pretendes realizar actividades por feriado largo. Lo recomendable sería realizarlas en espacios cerrados como parte de una medida preventiva.

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