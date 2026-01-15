Prepárate, Nueva York: la nieve vuelve a hacer su aparición este fin de semana del 16, 17 y 18 de enero, y aunque no será una tormenta histórica, sí lo suficiente para que los amantes del invierno saquen sus bufandas, guantes y botas. Después de algunos días con clima más templado, un pequeño nor’easter se dirige hacia la región, y si se mantiene cerca de la costa, la ciudad podría despertar el domingo bajo un manto blanco que cubrirá calles y parques. No es momento de guardar las palas todavía: la nieve promete hacer su entrada en esta área de Estados Unidos.

Según el pronóstico del medio local FOX 5, la nieve comenzará a caer la tarde del domingo y se espera que se detenga por la noche.

Las temperaturas en Nueva York bajarán significativamente el domingo. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Antes de eso, el sábado podría traer algunos chubascos de nieve, aunque lo más probable es que se mezclen con lluvia o aguanieve, creando ese clásico clima invernal neoyorquino que tanto caracteriza a la ciudad.

En cuanto a la cantidad, se espera que Nueva York reciba hasta 2 pulgadas de nieve el domingo. Newark podría ver alrededor de 2.6 pulgadas, mientras que en el norte del estado la acumulación podría acercarse a las 3 pulgadas.

Las calles de Nueva York podrían cubrirse de hasta 2 pulgadas de nieve. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Las temperaturas también marcarán la diferencia: después de un sábado con máximas de 43 grados, el domingo bajarán a 33, aumentando la sensación de frío mientras los copos cubren la ciudad.

Así que, si tienes planes al aire libre o simplemente quieres disfrutar del paisaje invernal, este fin de semana será perfecto para sentir el espíritu del invierno en Nueva York.

