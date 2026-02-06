Sorpresivamente, el sur de Florida ha registrado un ambiente gélido en los últimos días , con valores térmicos que llegaron o superaron el punto de congelación. Esto fue un desafío climático para millones de sus habitantes que debieron lidiar con temperaturas frías; sin embargo, este mal tiempo estaría cerca de culminar. Los recientes pronósticos avisan que las condiciones climáticas en el ‘Estado del Sol’ retornarán a la normalidad. Si quieres conocer desde qué fecha se registrará un ambiente cálido en este estado con el propósito de que realices actividades al aire libre, te invito a leer los siguientes párrafos. Presta atención.

Para el inicio de la presente semana, ciudades como Tallahassee, Jacksonville, Tampa, Orlando y Miami presentaron un clima muy gélido, con una sensación térmica que oscilaba entre los 16 y 28 °F. Por consecuente, sus habitantes estaban expuestos a desarrollar hipotermia o congelación.

Esta tendencia fría ha seguido hasta este viernes 6 de febrero, donde el termómetro matinal se posicionó entre los 30 y 40 °F, aunque se prevé que el resto se sitúe en los 66 °F. según reportes meteorológicos de CBS News Miami .

Para el inicio de la presente semanas, diversas ciudades principales de Florida alcanzaron una sensación térmica cercana al punto de congelación. (Crédito: Bryan R. SMITH / AFP)

A pesar de esta ligera mejora en los valores térmicos, se ha emitido un aviso de clima frío en los condados de Broward y Miami-Dade, ya que la sensación térmica para hoy alcanzaría los 30 °F.

Desde cuándo se registrarán temperaturas cálidas en el sur de Florida

De acuerdo al informe compartido por el medio citado, los habitantes experimentarán el habitual clima cálido desde la mañana del sábado 7 de febrero. Si bien las temperaturas matutinas alcanzarían los 50 °F, éstas repuntarán hacia los 70 °F en horas de la tarde, bajo un cielo mayormente soleado.

Se espera un ligero frío en la mañana del domingo 8 de febrero (50 °F), pero será breve, ya que dará paso a una tarde agradable con temperaturas estables en los 70 °F. Esta tendencia de buen clima se extenderá hasta la semana siguiente, ya que se prevé un ascenso térmico que alcanzaría los 80 °F.

Para la semana entrante, se esperan valores térmicos que alcanzarán los 80 °F en el sur de Florida. (Crédito: freepik)

El repunte de los termómetros en la zona sur del ‘Estado del Sol’ te permitirá que puedas retomar distintas actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables. A pesar de ello, es importante seguir constantemente los reportes meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ante posibles cambios.

