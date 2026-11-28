Si guardas en casa un frasco de ibuprofeno de 800 miligramos, de esos que recetan los médicos para la lumbalgia, la artritis o los cólicos fuertes, sácalo del botiquín y échale un vistazo hoy mismo. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) difundió el aviso de un retiro voluntario anunciado por Golden State Medical Supply, Inc. (GSMS), farmacéutica con sede en California. La razón: posibles partículas de aluminio adheridas a la superficie de las tabletas.

La compañía lo comunicó el lunes 23 de noviembre y la agencia federal lo divulgó un día después, justo antes del fin de semana largo de Acción de Gracias, cuando las casas se llenan de familiares y las pastillas circulan más de lo habitual. Solo afecta a una partida concreta, así que no hace falta tirar todo lo que tengas en el gabinete del baño. El fabricante califica el peligro de bajo y asegura no haber recibido quejas, pero pide suspender el consumo y entregar las unidades en el mostrador donde se compraron.

¿CÓMO RECONOCER EL IBUPROFENO RETIRADO?

No se trata de una retirada masiva de productos con este principio activo. La medida abarca únicamente tabletas de 800 mg comercializadas por GSMS. Para comprobarlo, mira la etiqueta del frasco o la bolsa que te dieron en la farmacia y busca estos datos:

Dato del medicamento Información Nombre del producto Ibuprofen 800 mg Tablets Fabricante Golden State Medical Supply, Inc. (GSMS) Número de lote GS069303 Código nacional del medicamento (NDC) 51407-841-05 Fecha de caducidad Enero de 2030

La clave es la numeración del lote: GS069303. Otro identificador útil es el NDC, un código que cataloga cada fármaco dentro del sistema estadounidense. En esta ocasión corresponde a 51407-841-05.

Así se ve el frasco que está siendo retirado por la posible contaminación (Foto: FDA)

¿POR QUÉ SE RETIRA ESTE MEDICAMENTO?

GSMS decidió la retirada tras detectar una posible contaminación metálica en el exterior de las tabletas. Según la farmacéutica, los fragmentos miden entre 0,01 y 0,10 milímetros. Pese a su tamaño diminuto, podrían provocar una leve abrasión o inflamación en el tubo digestivo, es decir, en la mucosa del estómago o de los intestinos.

La firma considera muy improbable que alguien sufra consecuencias, precisamente por lo pequeñas que son esas motas. Aun así, aconseja dejar de tomarlas por precaución. Hasta el anuncio no constaban reacciones atribuibles a la partida. Tampoco se explicó cómo se coló el aluminio ni de qué manera se descubrió la falla.

Estas son las pastillas que entraron en la mira por posible presencia de aluminio (Foto: FDA)

¿QUÉ HACER SI TIENES ESTE IBUPROFENO EN CASA?

Si el código GS069303 aparece entre tus medicinas, deja de ingerir esas pastillas. El fabricante pide interrumpir el tratamiento de inmediato y hablar con personal sanitario. Cuando el fármaco te lo indicaron para una dolencia específica, no improvises con otro analgésico del supermercado. Pregunta antes a tu doctor o al boticario.

Estos son los pasos recomendados:

Suspende el consumo. No tomes ni una tableta más de esa partida, aunque te sientas perfecto. Llama a tu médico o farmacéutico. Menciona el lote GS069303 y pide una alternativa. Si te resulta más cómodo, solicita atención en español, ya que muchas cadenas cuentan con personal bilingüe o intérprete. Devuelve lo que te sobre. El laboratorio pide llevarlo al establecimiento donde hiciste la compra. Avisa si te sentiste mal. Es fundamental cuando las molestias surgieron después de la toma. Escribe o llama a GSMS. Dispone de línea telefónica y correo para resolver inquietudes.

¿QUÉ SÍNTOMAS PODRÍAN APARECER?

De acuerdo con el comunicado, el problema podría causar irritación y rozaduras suaves en el aparato digestivo. Eso afectaría la pared del estómago o del intestino. No obstante, no hay casos confirmados ni un cuadro clínico definido que permita reconocer una lesión.

Si ya consumiste el producto y algo te preocupa, acude a un doctor con el frasco a la mano. Cuéntale cuántas pastillas ingeriste y en qué momento. Tampoco hay que esperar a sentirse mal para parar: la indicación vale para cualquiera que conserve el envase señalado.