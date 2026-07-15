Los meteorólogos mantienen bajo vigilancia una zona del este del Golfo de México, donde varios modelos muestran la posibilidad de que se forme un sistema tropical durante los próximos días. Aunque todavía es muy pronto para determinar su trayectoria, intensidad o posibles impactos, los especialistas consideran que existe una posibilidad de desarrollo conforme avance el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

Según el pronóstico más reciente de FOX Weather, el potencial de formación tropical continúa siendo bajo hasta el próximo miércoles. Los meteorólogos explican que un sistema solo recibe la clasificación de tropical cuando las tormentas eléctricas logran organizarse alrededor de un centro de circulación bien definido sobre aguas cálidas, una condición que todavía no se ha alcanzado.

Por qué el Golfo de México podría favorecer la formación

Las aguas del Golfo de México permanecen por encima de su temperatura promedio, un factor que puede aportar energía para el desarrollo de ciclones. De acuerdo con el medio citado, un frente frío que perderá fuerza durante el fin de semana podría interactuar con esas aguas cálidas y dar origen a una extensa zona de baja presión acompañada de lluvias y tormentas.

La meteoróloga Britta Merwin explicó que este tipo de desarrollo tropical “es muy común para esta época del año”, aunque destacó que la cercanía del sistema a tierra será uno de los factores que influirán en su evolución.

A pesar de que las temperaturas del agua son favorables, los especialistas indican que también existen condiciones atmosféricas que podrían impedir que el sistema se fortalezca.

Entre ellas destacan la cizalladura del viento y la presencia de aire seco, dos elementos que suelen dificultar la organización de los ciclones tropicales, aunque el calor del océano podría compensar parcialmente esos efectos.

Los especialistas señalan que la cizalladura del viento y el aire seco aún representan obstáculos importantes para que el sistema se fortalezca. (Foto: MAG)

No hay una amenaza inmediata para la costa

Los expertos indican que, por ahora, no existe motivo de preocupación para los habitantes de la costa del Golfo.

“Aparte de mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico durante los próximos días, no hay una causa inmediata de preocupación”, señaló el FOX Forecast Center.

Si el sistema logra desarrollarse y alcanza la intensidad necesaria para recibir un nombre, se convertirá en Bertha, la segunda tormenta nombrada de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026. H

asta ahora, Arthur, que se formó frente a la costa de Texas en junio, ha sido el único ciclón tropical con nombre registrado en la temporada.