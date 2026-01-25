La tormenta invernal Fern que viene azotando gran parte de Estados Unidos este fin de semana ha dejado a cientos de miles de personas sin electricidad. Desde el sur hasta el noreste del país, temperaturas gélidas, nieve y lluvia helada han paralizado el transporte y generado un frenesí de compras de última hora. Unos 700.000 clientes de la red eléctrica se encontraban sin servicio el domingo, según el sitio de monitoreo PowerOutage.com, afectando especialmente a Tennessee, Texas, Misisipi y Luisiana. La situación se complica porque muchas de estas zonas no están acostumbradas a tormentas de este tipo, por lo que la preparación es clave para evitar riesgos mayores. Si tu luz se ha ido o puede irse, aquí te contamos paso a paso qué hacer.

Cómo prepararte ante un corte de luz

Según la Cruz Roja Americana, tu kit de emergencia debe incluir lo siguiente:

Enfriadores de espuma o reutilizables para mantener alimentos fríos

Hielo para conservar la comida segura más tiempo

Termómetro digital para revisar temperaturas internas de los alimentos

Agua, al menos un galón por persona y por día, suficiente para dos semanas. También puedes llenar la bañera con agua no potable para otros usos

Linternas y pilas (evita velas por riesgo de incendio)

Radio a pilas o de manivela

Botiquín de primeros auxilios

Suministro de medicamentos y artículos médicos para siete días

Teléfono celular y baterías externas

Copias de documentos personales, números de contacto de emergencia y dinero extra

Tanque de gasolina lleno en tu vehículo

Un trabajador retira nieve en Washington, DC, mientras la tormenta invernal del 24 de enero provoca cortes de luz y caos por todo EE.UU. | Crédito: Mandel NGAN / AFP

Qué hacer durante un corte de luz

Uno de los aspectos más importantes durante un apagón es controlar los alimentos. Según la Cruz Roja:

Si la luz está apagada menos de 2 horas, los alimentos perecederos aún son seguros

Si dura más de 4 horas, la comida en el refrigerador debe desecharse

Los alimentos en congeladores llenos permanecen seguros hasta 48 horas; si el congelador está medio lleno, hasta 24 horas

Otras recomendaciones:

Mantén las puertas del refrigerador y congelador cerradas tanto como sea posible

Come primero los alimentos del refrigerador y deja lo no perecedero para después

Si la interrupción será mayor a 24 horas, coloca alimentos en enfriadores con hielo

Apaga y desconecta equipos eléctricos innecesarios

Deja una luz encendida para que sepas cuándo regresa la electricidad

Evita salir de casa a menos que sea necesario; las condiciones de tráfico y las señales de tránsito podrían ser peligrosas

Si usas un generador, conéctalo solo a los equipos directamente y sigue las instrucciones de seguridad. Nunca uses generadores, parrillas, estufas o carbón dentro de la casa

Cómo mantenerte caliente

Para conservar el calor:

Evita abrir y cerrar puertas constantemente

Quédate en una sola habitación para retener el calor

Viste varias capas de ropa: suéteres, chaquetas, calcetines, gorros, guantes y mantas

Materiales como lana y seda conservan mejor el calor que el algodón

No uses el horno o la estufa para calentar la casa

Mantén ventanas cerradas y cubiertas; de día abre persianas para aprovechar el calor del sol

Sella las corrientes de aire con toallas o trapos enrollados

Trabajadores despejan nieve frente a un edificio residencial en Washington, DC, el 25 de enero de 2026, tras la intensa tormenta invernal que azotó gran parte de EE. UU. | Crédito: Mandel NGAN / AFP

Qué hacer cuando vuelve la luz

Nunca te acerques a cables eléctricos caídos; repórtalos a las autoridades

No pruebes los alimentos para decidir si están en mal estado. Tira los que hayan estado sobre 40°F (4°C) por más de dos horas o que tengan olor, color o textura extraña

Si el congelador estuvo bajo 40°F y aún hay cristales de hielo, la comida puede volver a congelarse

Reconecta electrodomésticos, luces y cargadores solo cuando la electricidad se haya restablecido

Imágenes de la tormenta invernal en Nueva York

Una persona camina por la nieve en Brooklyn, Nueva York, el 25 de enero de 2026, tras la tormenta invernal que azotó gran parte de EE. UU. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Un hombre camina entre la nieve en Washington, DC, el 25 de enero de 2026, tras la intensa tormenta invernal que afectó gran parte de EE. UU. | Crédito: Amid FARAHI / AFP

Una mujer camina bajo la nieve en el Upper West Side de Manhattan, Nueva York, el 25 de enero de 2026, tras la potente tormenta invernal que afectó gran parte de EE. UU. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Una mujer camina con paraguas bajo la nieve en Nueva York el 25 de enero de 2026, tras la potente tormenta invernal que azotó gran parte de EE. UU. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

