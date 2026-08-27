Adoptar un perro no siempre empieza con una decisión tomada, es un paso enorme. A veces comienza con una visita al refugio, con una foto que aparece en el celular o con esa conversación familiar que vuelve cada fin de semana: “¿Y si adoptamos?”. Para quienes viven en Nueva York y están pensando en sumar una mascota a casa, Animal Care Centers of NYC (ACC) tiene campañas y eventos en los que elimina las tarifas de adopción para ciertos animales, como está sucediendo en este momento debido a que los lugares de acojo temporal están llenos. Es una oportunidad para ahorrar en el primer gasto, pero también para darle una segunda oportunidad a perros que esperan una familia. Eso sí, la pregunta no es solo si hay espacio para una cama y unos juguetes, sino si hay tiempo, paciencia y ganas de asumir un compromiso que puede durar muchos años.

La promoción no cubre automáticamente a todos los perros del sistema. ACC selecciona a los animales incluidos y la disponibilidad cambia constantemente. Un perro puede ser adoptado durante la mañana, trasladado a otro centro o dejar de aparecer en la lista sin mucho aviso. Por eso, antes de cruzar la ciudad en subway o salir en auto, lo más prudente es revisar su ficha y comprobar en qué sede se encuentra.

¿QUÉ PERROS PARTICIPAN?

Entre los animales que han figurado en esta campaña se encuentran Bambi, Bart Barkson, Baulette, Biggs, Casper, Charlie, Floyd, Garden, Gia, Ginger, Ginger Spice, Konfetti, Monie, Ms. Caramel Jelly, Mylo, Narwhal, Nena, Peaches, Rhylee, Shy Shy, Sky, Sticky Keys, Taja, Valentino, Wyona y Xola.

Esa lista puede cambiar en cualquier momento. Algunos encuentran hogar rápido; otros pasan a cuidado temporal, atención médica o una ubicación diferente. Lo mejor es buscar el nombre o el número de identificación del perro en la plataforma de ACC antes de organizar la visita. Si quieres ingresar directamente a sus perfiles de adopción, puedes hacer clic en sus nombres.

Perros incluidos:

Él es Mylo, uno de los perros a los que ACC les eliminó las tarifas de adopción (Foto: ACC)

¿CUÁNTO CUESTA ADOPTAR NORMALMENTE?

Las campañas con tarifa eliminada pueden representar una diferencia importante frente a los precios habituales de ACC. Cuando no hay promoción, el costo varía según la edad, el tamaño y el tiempo que el perro haya pasado en el refugio.

Tipo de perro Tarifa habitual Cachorros y perros de hasta 6 meses US$250 Perros de 7 meses o más US$75 Perros pequeños, de menos de 20 libras, con 7 meses o más US$150 Perros con 90 días o más de estadía US$25

Aunque la adopción sea gratis, hay gastos que siguen corriendo por cuenta de la familia. En NYC, los perros deben tener una licencia municipal, cuyo valor puede ir de US$8.50 a US$34.

En algunos casos, ACC también pide un depósito de US$150 si el animal todavía no fue esterilizado o castrado. Ese monto se devuelve una vez que se realiza el procedimiento.

REQUISITOS PARA ADOPTAR

ACC no entrega a los animales sin una conversación previa. El objetivo es conocer a los adoptantes y comprobar que el hogar puede responder a las necesidades básicas del perro, algo que cobra todavía más importancia en una ciudad de espacios reducidos, alquileres con reglas estrictas y jornadas largas de trabajo.

Para comenzar el proceso, necesitas:

Tener 18 años o más.

Mostrar una identificación válida con foto.

Presentar un comprobante de domicilio vigente.

Completar la solicitud de adopción.

Participar en una orientación con el personal.

Conocer al perro que te interesa.

Tener varias horas disponibles para hacer el trámite.

Si el centro está lleno, ACC puede usar una lista de espera. También pide que los grupos sean de no más de dos personas, una regla que ayuda a ordenar la atención en días con mucha demanda.

¿CÓMO ES EL PROCESO?

Busca un perro disponible. Revisa las fichas de ACC y toma nota de la sede donde se encuentra. Marca la opción “I’m Interested”. Desde allí podrás iniciar el cuestionario en línea. Completa la solicitud. Es mejor hacerlo antes de llegar para no perder tiempo durante la visita. Ve al centro. Lleva tu identificación y un comprobante de domicilio. Habla con un consejero. Podrás hacer preguntas, conocer más sobre el comportamiento del animal y pasar un momento con él. Finaliza el trámite. Si el equipo considera que hay una buena compatibilidad con tu hogar, podrás continuar para llevarlo contigo.

EVENTOS DE ADOPCIÓN EN NUEVA YORK

ACC organiza actividades de adopción fuera de sus centros, en distintos barrios y boroughs. Por lo general, la atención es por orden de llegada. Llevar el celular cargado, una identificación y algo de paciencia puede hacer la diferencia, especialmente en eventos que se llenan rápido.

Estas son algunas fechas anunciadas:

Fecha Borough Evento o ubicación 30 de agosto Manhattan Red Baron Ink, 238 W. 14th St. 5 de septiembre Manhattan Evento con el concejal Shaun Abreu, 1677 Amsterdam Ave. 13 de septiembre Queens Virtues Martial Arts Academy, Woodside 19 de septiembre Manhattan Animal Welfare Caucus, East Village 26 de septiembre Brooklyn Fall in Love Petco Adoption Event, 2601 86th St. 27 de septiembre Manhattan Barking Day, Broadway y W. 103rd St.

También hay dos jornadas Rescue Effect con la colaboración de la ASPCA. En esos eventos se eliminan las tarifas para perros grandes seleccionados y gatos adultos.

Fecha Centro Dirección 12 de septiembre Staten Island Animal Care Center 3139 Veterans Road West, Staten Island 27 de septiembre Queens Animal Care Center 1906 Flushing Ave., Ridgewood, NY 11385

La exención no incluye la licencia obligatoria para perros ni un posible depósito de esterilización.

ACC también ofrece adopciones de gatos en su página web (Foto: ACC)

¿DÓNDE SE PUEDE ADOPTAR?

Los centros de ACC que reciben adopciones están en Manhattan, Queens y Staten Island. La sede de Brooklyn se encuentra cerrada por obras, mientras que el futuro centro integral del Bronx tiene apertura prevista para 2027.

Centro Dirección Horario de adopciones Manhattan Animal Care Center 326 E. 110th St., New York, NY 10029 Lunes a viernes, 12 p.m. a 6 p.m.; sábados y domingos, 11 a.m. a 5 p.m. Manhattan Pet Adoption Center 323 E. 109th St., New York, NY 10029 Lunes a viernes, 12 p.m. a 7 p.m.; sábados y domingos, 11 a.m. a 5 p.m. Queens Animal Care Center 1906 Flushing Ave., Ridgewood, NY 11385 Lunes a viernes, 12 p.m. a 7 p.m.; sábados y domingos, 11 a.m. a 5 p.m. Staten Island Animal Care Center 3139 Veterans Road West, Staten Island, NY 10309 Lunes y martes, 12 p.m. a 4 p.m.; miércoles a domingo, 11 a.m. a 5 p.m.

Antes de salir, confirma los horarios y revisa si el perro sigue disponible. En una ciudad tan grande como Nueva York, una visita bien planeada puede evitar un viaje en vano.