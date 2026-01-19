Florida ha sido uno de los estados afectados con el paso de un frente frío, registrando temperaturas relativamente bajas. Este ambiente gélido no solo afecta a sus residentes, también impacta a las iguanas que están situadas en los árboles. Repentinamente, estos reptiles entran en estado de letargo y suelen caer desde elevadas alturas contra el pavimento. Ante este posible riesgo que enfrentan estos animales, aparece Andrew Morales que suele aplicar una técnica especial para capturarlos en el preciso momento que descienden para que no sufran algún daño de consideración. En los siguientes párrafos te brindaré una información detallada sobre este personaje conocido como el ‘Tarzán cubano’.

Según las palabras de este reconocido influencer, su apelativo se debe a su estrecha relación con los animales desde que era un menor de edad. Morales cuenta que solía llevar a casa ciertos seres vivos que generan temor al tocarlos, tales como culebras de jardín, serpientes, grillos y ranas grandes.

Para él, esto representa una práctica rutinaria que no le genera miedo alguno. Es más, confiesa sentir cierta emoción cuando intenta capturar iguanas; animales que, por instinto, tienden a ser agresivos cuando sienten que están en peligro.

Las iguanas suele entrar en un estado de letargo ante el intenso frío. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

La técnica especial de Andrew Morales para capturar iguanas

Durante una transmisión en vivo del medio NBC News , Andrew Morales quiso brindar una demostración de cómo logra capturar iguanas que quedan inmovilizadas en los árboles ante el intenso frío que se está registrando en Florida.

Como primer paso, visualiza los copos de los árboles e intenta identificar la tez clara de los vientres de estas iguanas. Cumplido ello, usa un palo largo para hurgar y así facilitar la caída de estos reptiles que suelen presentar un gran tamaño.

En dicha ocasión, el ‘Tarzán cubano’ realizó esta técnica y, sorpresivamente, logró atrapar a una iguana congelada con una sola mano. Esto generó un asombro en la reportera, que quedó anonadada por la longitud de dicho reptil.

Si bien parece un método sencillo, Morales recomienda no repetirlo, ya que requiere mucha coordinación visual y concentración. En caso de no capturar al animal que cae de gran altura, le ocasionaría un severo daño.

Andrew no presenta temor alguno para atrapar estas iguanas que se desplazan por las calles. (Crédito: thecubantarzan / Instagram)

Por qué las iguanas quedan congeladas ante un intenso frío

Estos reptiles dependen mucho de la temperatura ambiente para que su metabolismo y sus músculos funcionen correctamente. Entonces, ante la llegada de un frente gélido (40°F), suelen ralentizarse de forma extrema. Eso da paso a que entren en un estado de letargo o torpor por frío.

Este proceso suele durar hasta que las temperaturas nuevamente se regulen. Por lo tanto, su organismo se “reinicia” y retoman sus trayectos.

