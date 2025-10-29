El huracán Melissa atravesó Jamaica el martes, dejando a su paso destrucción, inundaciones y cortes masivos de servicios esenciales. La tormenta tocó tierra como una de las categorías 5 más fuertes registradas, y aunque su intensidad se redujo a categoría 4 tras varias horas sobre la isla, el daño ya estaba hecho.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró al país zona de desastre y advirtió sobre la magnitud del impacto: “Jamaica ha sufrido un impacto grave. La zona afectada es considerable. Hemos perdido hospitales y, sin duda, nuestra infraestructura vial ha resultado dañada. Todavía es demasiado peligroso para las búsquedas y rescates”, señaló en entrevista con NBC News.

Las imágenes muestran cómo el huracán Melissa destruyó carreteras, hospitales y viviendas en varias regiones de la isla. | Crédito: Ricardo Makyn / AFP

El sistema de salud del país enfrenta lo que la Organización Panamericana de la Salud describió como “una de las crisis más severas que recordamos”. Los hospitales y clínicas se encuentran inundados o parcialmente inoperables, mientras se intensifican los esfuerzos para proteger servicios esenciales ante la amenaza de desbordamientos.

La infraestructura eléctrica y de comunicaciones también quedó gravemente afectada. Según NetBlocks, la conectividad a internet cayó al 30 % de los niveles normales, dejando incomunicadas a muchas zonas. Alrededor de 530.000 personas están sin electricidad, y unas 15.000 se refugiaron en albergues temporales, reportaron autoridades locales.

Aunque Melissa comenzó a alejarse de Jamaica hacia Cuba, el Centro Nacional de Huracanes, con Michael Brennan al frente, advirtió que el país aún enfrenta “unas horas muy peligrosas por delante”. Se esperan entre 15 y 30 cm más de lluvia, con inundaciones repentinas que podrían continuar afectando viviendas, carreteras y servicios vitales.

Aunque el huracán Melissa comenzó a alejarse, las autoridades advierten que las inundaciones repentinas podrían continuar. | Crédito: Ricardo Makyn / AFP

El paso de Melissa también dejó imágenes impactantes que muestran la devastación: carreteras destruidas, hospitales dañados y comunidades enteras incomunicadas. Las autoridades mantienen la alerta máxima y recomiendan a los jamaicanos permanecer en refugios hasta que los niveles de seguridad se normalicen.

Melissa seguirá su trayectoria hacia Cuba, con pronósticos que indican que podría llegar a las Bahamas el miércoles por la tarde, dejando un rastro de destrucción que pone a prueba la capacidad de respuesta de toda la región.

