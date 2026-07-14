Casi 25 años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el complejo del World Trade Center sigue escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la ciudad que nunca duerme. Lo que durante años se conoció como la Zona Cero se transforma otra vez: esta vez con la primera piedra de 2 World Trade Center, la última gran torre que faltaba para completar el masterplan del campus. Para muchos vecinos del Bajo Manhattan, trabajadores de la financiera y comerciantes de la calle Fulton, la noticia es también una señal de reactivación: la promesa de miles de empleos, más movimiento en los restaurantes y bodegas del área, y una nueva sede corporativa que reafirma a Nueva York como imán de negocios. Además, para la comunidad hispana —desde los comerciantes latinos de Washington Street hasta quienes usan el subway desde Sunset Park o el Bronx— la obra es una mezcla de memoria, economía y expectativa urbana.

COMENZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 2 WORLD TRADE CENTER

La gobernadora Kathy Hochul encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra del edificio, que se levantará en 200 Greenwich Street, dentro del complejo del World Trade Center, en el Bajo Manhattan. El evento reunió a autoridades estatales, líderes municipales y ejecutivos de American Express, la compañía que será la ocupante principal del inmueble.

Este desarrollo representa la última pieza del campus de aproximadamente 16 acres construido sobre el terreno donde antes se encontraban las Torres Gemelas. El área está delimitada por las calles Greenwich, Vesey, Church y Liberty, y actualmente alberga lugares emblemáticos como el One World Trade Center, el Memorial y Museo del 11 de Septiembre y varios edificios de oficinas. Para quien vive o trabaja en la zona, los cambios son visibles: más andamiajes, movimiento en el Fulton Market y rotación de locales en calles adyacentes que atienden a la comunidad de oficinistas y turistas.

La nueva torre será la futura sede mundial de American Express, empresa que trasladará allí todas sus operaciones desde su actual edificio en 200 Vesey Street, donde mantiene su presencia en el Bajo Manhattan desde 1986. El traslado significa también concentración de empleo de oficinas en la zona y mayor actividad en horarios laborales, con el consiguiente impacto en transporte y servicios locales.

Autoridades de Nueva York participaron en el inicio de la construcción del 2 World Trade Center (Foto: American Express)

ASÍ SERÁ EL NUEVO RASCACIELOS

El proyecto fue diseñado por Foster + Partners y desarrollado por Silverstein Properties, responsable de gran parte de la reconstrucción del World Trade Center. A continuación, un resumen con las características principales:

Característica Detalle Ubicación 200 Greenwich Street, Bajo Manhattan Altura 1.226 pies (unos 374 metros) Pisos 55 Espacio de oficinas Cerca de 2 millones de pies cuadrados Finalización prevista 2031 Ocupante American Express

Una vez terminado, American Express será el único propietario y ocupante del edificio, consolidando una presencia corporativa que la compañía mantiene en el Bajo Manhattan desde el siglo XIX.

UN EDIFICIO PENSADO PARA EL FUTURO

Más allá del perfil arquitectónico, la torre fue concebida con un fuerte enfoque en sostenibilidad y bienestar laboral. Destacan:

Más de un acre de jardines y terrazas con áreas verdes distribuidas en distintos niveles.

Sistemas completamente eléctricos para reducir emisiones.

Meta de certificación LEED.

Espacios de trabajo flexibles con capacidad para hasta 10.000 empleados.

Amplias vistas del skyline de Manhattan y del distrito financiero.

Denise Pickett, presidenta de Enterprise Shared Services de American Express, dijo que la sede simboliza la apuesta de la compañía por seguir creciendo en Nueva York y por fortalecer su vínculo con la comunidad local, incluidas iniciativas de contratación y programas de apoyo a pequeños negocios que podrían beneficiarse con la mayor actividad del área.

EL IMPACTO ECONÓMICO QUE TENDRÁ PARA NUEVA YORK

La obra promete un impulso económico significativo en varias escalas. Según estimaciones oficiales, la construcción movilizará miles de millones de dólares y creará puestos de trabajo directos e indirectos, beneficiando particularmente al sector de la construcción, servicios de alimentación y comercios locales.

Indicador Estimación Empleos sindicales durante la construcción Más de 2.000 Empleos totales generados Aproximadamente 3.200 Impacto económico en la ciudad de Nueva York US$5.900 millones Impacto económico en el estado de Nueva York US$6.300 millones

Además de los empleos directos, se espera que la llegada diaria de miles de trabajadores impulse restaurantes, cafeterías, comercios y servicios de transporte en el Bajo Manhattan. Para hispanos que trabajan en la construcción o en hostelería, esto puede traducirse en oportunidades laborales y aumento de demanda en negocios de barrio (panaderías, “bodegas”, restaurantes latinos).

American Express ocupará en su totalidad este nuevo edificio (Foto: World Trade Center)

MOVILIDAD Y VIDA COTIDIANA ALREDEDOR DEL WTC

Transporte: las estaciones de la PATH, el subway (líneas E, R, 1, 2, 3, A, C) y las conexiones de ferry harán imprescindible coordinar horarios y accesos durante la obra.

Barrios vecinos: Tribeca, Chinatown, Battery Park y el Civic Center verán efecto en su comercio local.

Afluencia diaria: se espera mayor tránsito peatonal y cambios en el flujo de almuerzos y afterworks, lo que afecta desde food trucks hasta cadenas de cafeterías donde muchos latinos trabajan o consumen.

EL ÚLTIMO PASO PARA COMPLETAR EL NUEVO WORLD TRADE CENTER

Con el inicio de las obras de 2 World Trade Center, el emblemático complejo entra en la fase final de una reconstrucción que comenzó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Cuando abra en 2031, la torre completará el campus del World Trade Center, cuyo símbolo principal hoy es el One World Trade Center, en el 285 Fulton Street.

La incorporación de esta nueva torre no sólo alterará el perfil urbano del Bajo Manhattan, sino que también reforzará el papel de Nueva York como uno de los centros financieros y empresariales más importantes del mundo. Para los hispanohablantes que viven en la ciudad, la obra será un aspecto más de la dinámica urbana: recordación histórica, oportunidades laborales y cambios en la vida de barrio.

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