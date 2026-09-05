Los conductores que transiten por Mount Vernon, en el condado de Westchester, deberán estar atentos a un cambio que ya afecta los recorridos cercanos a los centros educativos. La ciudad comenzó a aplicar multas de US$50 mediante cámaras de control instaladas en zonas escolares, una medida que coincide con el regreso a clases y busca reducir los riesgos para niños, familias, peatones y personal docente. Para muchos residentes que se mueven a diario entre esta ciudad, el Bronx y otros puntos del sur de Westchester, ya sea para llevar a sus hijos al colegio, ir al trabajo o hacer diligencias, la recomendación es clara: disminuir la marcha con tiempo al aproximarse a un plantel.

La iniciativa representa el primer programa de cámaras automáticas de velocidad en Mount Vernon. El sistema contempla 38 dispositivos ubicados alrededor de 13 instituciones públicas, privadas y charter schools, con especial atención en calles donde suele concentrarse el movimiento durante la entrada y salida de los alumnos.

Imagen informativa sobre lo peligroso que es conducir a altas velocidades en zonas escolares (Foto: Oficina de la Alcaldesa de Mount Vernon)

¿DÓNDE ESTARÁN LOS RADARES DE VELOCIDAD?

El programa se aplica dentro de Mount Vernon, una ciudad situada en Westchester County, justo al norte del Bronx. Se trata de un sector con tráfico intenso en determinados momentos del día, especialmente en las rutas que conectan vecindarios, estaciones de transporte, comercios y planteles.

Las autoridades instalaron las cámaras en áreas señalizadas como school zones. Por eso, quienes recorran estas vías deben observar con cuidado los avisos viales y reducir la velocidad antes de llegar a la puerta de cada institución.

Estas son las escuelas incluidas en el programa:

Escuela Tipo de institución Mount Vernon High School Escuela pública Mount Vernon STEAM Academy Escuela pública Denzel Washington School of the Arts Escuela pública Benjamin Turner Academy Escuela pública Graham School Escuela pública Grimes School Escuela pública Hamilton School Escuela pública Lincoln School Escuela pública Intellectus Preparatory Charter School Charter school Emmanuel Children’s Mission School Escuela privada Amani Public Charter School Charter school Nelson Mandela/Dr. Hosea Zollicoffer School Escuela pública Pennington School Escuela pública

¿CUÁL ES EL LÍMITE Y CUÁNTO CUESTA LA MULTA?

El límite establecido en las zonas escolares incluidas es de 15 mph. Sin embargo, la infracción no se emite automáticamente por circular apenas por encima de esa cifra: la cámara registra una violación cuando un vehículo alcanza al menos 26 mph, es decir, 11 millas por hora más de lo permitido.

Cada caso confirmado genera una sanción civil de US$50. La notificación se envía al dueño registrado del automóvil, no necesariamente a la persona que iba al volante en el momento de la detección.

Situación Regla o consecuencia Límite en la zona escolar 15 mph Velocidad que genera infracción 26 mph o más Horario de funcionamiento Días de clases, de 7 a.m. a 6 p.m. Pago por cada infracción Multa civil de US$50 Persona que recibe el aviso Propietario registrado del vehículo Validación del registro Revisión previa de un agente policial Puntos en la licencia No suma puntos al historial de conducir

Antes de que se emita el aviso, un agente del Departamento de Policía de Mount Vernon debe revisar las imágenes y confirmar que hubo una violación. Aunque la sanción no añade puntos a la licencia, sí debe pagarse de acuerdo con las instrucciones que acompañen la notificación.

HUBO UN PERÍODO DE ADVERTENCIA

Antes de iniciar el cobro, la ciudad puso en marcha una fase de advertencias de 30 días, que comenzó el 4 de agosto. Durante ese tiempo, los automovilistas detectados por el sistema recibieron un aviso informativo, pero no tuvieron que pagar dinero.

La etapa sirvió para que residentes, trabajadores y personas que atraviesan Mount Vernon en sus desplazamientos diarios conocieran las nuevas reglas. Con el arranque del año escolar, la medida pasó a su fase de aplicación formal.

Fecha o período Etapa del programa 4 de agosto Inicio de advertencias Durante 30 días Avisos sin sanción económica Primer día de clases Comienzo de multas Días lectivos, de 7 a.m. a 6 p.m. Horario de control

UNA MEDIDA MARCADA POR UNA TRAGEDIA

La creación del programa tiene un significado especial para la comunidad local. Parte de la iniciativa surgió tras la muerte de Drew Faustin, un estudiante de cuarto grado de 9 años que falleció luego de ser atropellado por un vehículo en South Columbus Avenue, en Mount Vernon, en 2019.

El caso dejó una profunda preocupación entre familias y autoridades sobre las condiciones de seguridad cerca de las escuelas. Con las nuevas cámaras, la ciudad busca evitar que otros niños y adolescentes estén expuestos a situaciones similares mientras caminan, cruzan una avenida o esperan el school bus.

Las autoridades han insistido en que el objetivo principal no es recaudar dinero mediante sanciones, sino lograr que más conductores respeten los límites establecidos y que las calles sean más seguras en los horarios de mayor presencia estudiantil.

¿QUÉ DEBEN TENER EN CUENTA LOS CONDUCTORES?

Para quienes viven en Mount Vernon, trabajan en Westchester o utilizan sus calles como ruta hacia el Bronx, estos son los aspectos principales del programa:

Las cámaras operan alrededor de 13 escuelas de la ciudad.

El sistema incluye 38 dispositivos de control.

La velocidad máxima permitida es de 15 mph.

La multa se genera a partir de 26 mph.

Cada infracción confirmada cuesta US$50.

El control se realiza durante los días de clases, entre las 7 a.m. y las 6 p.m.

El aviso llega al propietario registrado del vehículo.

La sanción no suma puntos en la licencia de conducir.

Un agente policial revisa el material antes de que se envíe la notificación.

La recomendación para quienes manejan por esta zona de Westchester es reducir la marcha desde que aparezcan los avisos de school zone, sobre todo durante las primeras horas de la mañana y la salida de clases. En Mount Vernon, la seguridad de los estudiantes ya no dependerá solamente de la presencia de un oficial o de un cruce vigilado: las cámaras también estarán atentas al comportamiento de cada vehículo.