En Estados Unidos, muchos inmigrantes indocumentados están siendo deportados. Las redadas y operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no se detienen. Y en esta ocasión te voy a hablar sobre el caso de un guatemalteco que fue obligado a regresar a su país por no tener sus papeles en regla. Lo curioso es que, cuando llegó a su país, le dieron algo inesperado.

El protagonista de esta historia se animó a contar lo sucedido a través de su cuenta de TikTok (@larssonlopezgt). En uno de los tantos videos que ha publicado, él recalcó que el haber vuelto a Guatemala lo ha “destrozado”, ya que tuvo que separarse de sus seres queridos.

“Allá (en Estados Unidos) se quedó mi vida entera”

“Lamentablemente para mí, se me acabó el sueño americano. Acabo de ingresar a mi país, Guatemala, y pues vengo destrozado porque prácticamente solo deportaron mi cuerpo porque allá se quedó mi vida entera. Se quedó mi vida, mi corazón. No lo digo por cualquier otra cosa, sino lo digo porque allá se quedó mi familia”, sostuvo el hombre, que, según La Nación, se desempeñaba en el sector de la construcción en Estados Unidos.

“Tengo cuatro hijos hermosos y dos de los más pequeños me esperaban cuando llegaba del trabajo. Me esperaban con los brazos abiertos cada día. Y ahora, ¿cómo les explico que no voy a poder llegar, que no voy a poder regresar, que no me esperen cada tarde cuando salga del trabajo?”, agregó.

El padre guatemalteco de esta historia recalcó que su vida y su corazón se quedaron en Estados Unidos. (Foto: @larssonlopezgt / TikTok)

Más adelante, reveló que uno de sus hijos le preguntó cuándo iba a regresar a casa y que, además, le confesó que tenía miedo por las noches debido a su ausencia. “¿Cómo le explico que no voy a poder estar?”, preguntó después.

“Lamentablemente es algo que pasamos los que migramos de un país a otro, pero ni modo. Toca levantarnos de esta”, manifestó, eventualmente, antes de finalizar su video con un “ánimo”. Dicho clip ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones.

A pesar de la situación que le ha tocado vivir, el padre guatemalteco acabó su video con un “ánimo”. (Foto: @larssonlopezgt / TikTok)

A raíz de haber comentado lo que le ha tocado vivir, muchas personas le preguntaron cómo fue que lo acabaron agarrando para después deportarlo. Es así como él subió otro video explicando que un día decidió presentarse en una oficina de migración para firmar unos papeles que permitía que supieran que seguía en el país luego de haber ingresado al mismo en el tiempo en que Joe Biden era presidente.

“Lamentablemente, uno de mis hijos vio cómo me esposaban”

“Entonces en el momento en que fui, me detuvieron, me dijeron que estaba ilegalmente en el país, que tenían que detenerme. Lamentablemente, uno de mis hijos vio cómo me esposaban”, contó.

El hombre también indicó que estuvo encerrado tres días en una prisión en Iowa y que luego lo trasladaron a Nebraska, donde le exigieron firmar una orden de deportación. Él se negó, pero los agentes acabaron obteniendo sus huellas a la fuerza. “Yo nunca, jamás, firmé un papel y creo que eso fue el suficiente motivo para que puedan deportarme”, manifestó.

Lo que recibió al llegar a Guatemala

Con respecto a lo que recibió al llegar a Guatemala, pues te comento que La Nación informó que el mismo padre de familia, a través de otra publicación en TikTok, mostró el contenido de una bolsa de papel que le entregaron las autoridades a su llegada. En su interior había dos botellas pequeñas de agua, dos snacks y un frasco de compota de frutas. Todos esos productos acabaron sorprendiendo a varios internautas.

