Si te apasionan los deportes en todas sus formas, hay una buena noticia: el comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano de Los Ángeles 28 abrirá el registro para voluntarios a partir del 14 de julio. Se trata de una oportunidad única para vivir de cerca uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, colaborar con personas de distintos países y aportar tu energía a la experiencia de atletas y espectadores. Si quieres participar en esta cita deportiva, aquí te contamos qué requisitos debes cumplir y qué pasos seguir para integrarte al equipo de voluntariado de LA28.

En un comunicado de prensa, los directivos del comité indicaron que se requerirá un promedio de 60,000 voluntarios. “Mientras los aficionados llenan las gradas y los atletas suben al escenario mundial, detrás de cada evento, cada sede y cada momento está el equipo de voluntarios de LA28, que son la columna vertebral de los Juegos. Son un rostro amable que ayuda a dar la bienvenida al mundo, a crear experiencias memorables y a hacer realidad el espíritu olímpico y paralímpico”, dijo el director ejecutivo de LA28, Reynold Hoover.

Puedes postular para formar parte de ese equipo que hace posible el espíritu olímpico y paralímpico (Foto: LA28 / Instagram)

REQUISITOS PARA APLICAR COMO VOLUNTARIO

Antes te precisamos que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se realizarán del 14 al 30 de julio. Posteriormente, los Juegos Paralímpicos se celebrarán del 15 al 27 de agosto.

“Invitamos a personas de todas las capacidades, incluidas aquellas con discapacidad, que cumplan con los siguientes requisitos a postularse”, se lee en el sitio web LA28.

Tener 18 años o más en el momento de presentar su solicitud.

Dominar el inglés (lectura y escritura).

Estar disponible para un mínimo de 10 turnos no consecutivos (de aproximadamente ocho horas cada uno) durante el período de los Juegos Olímpicos de 2028 (marzo-agosto de 2028) o el período de los Juegos Paralímpicos (agosto-septiembre de 2028).

Estar presente en una de las siguientes ubicaciones durante los períodos de los Juegos Olímpicos o Paralímpicos de 2028: Gran Los Ángeles, Oklahoma City, Nueva York, Columbus, Nashville, San Luis, San José, San Diego.

¿QUÉ FUNCIONES CUMPLIRÁN LOS VOLUNTARIOS?

Los puestos de voluntariado abarcan una amplia gama de funciones y responsabilidades en ocho categorías distintas, y algunas funciones requieren cualificaciones especializadas.

Ceremonias

Comunicaciones

Conduciendo

Experiencia

Médico

Operaciones

Deporte

Tecnología

¿CUÁL ES EL CAMINO PARA UNIRSE AL VOLUNTARIADO?

Para convertirte en miembro del equipo de voluntarios de LA28 durante los Juegos, debes algunos procesos:

Solicitud: a partir del 14 de julio ya puedes empezar a aplicar cuando se abra el portal de voluntarios para los Juegos.

a partir del 14 de julio ya puedes empezar a aplicar cuando se abra el portal de voluntarios para los Juegos. Evaluación: si resultas seleccionado entre los solicitantes iniciales, te invitarán al Centro de Experiencia de Voluntariado en Los Ángeles para participar en una evaluación presencial. Si resultas seleccionado y no reside en Los Ángeles, se te ofrecerá una experiencia virtual.

si resultas seleccionado entre los solicitantes iniciales, te invitarán al Centro de Experiencia de Voluntariado en Los Ángeles para participar en una evaluación presencial. Si resultas seleccionado y no reside en Los Ángeles, se te ofrecerá una experiencia virtual. Oferta y aceptación: si llegas a ser seleccionado, te notificarán por correo electrónico y recibirás una oferta en el portal de voluntarios de los Juegos LA28.

si llegas a ser seleccionado, te notificarán por correo electrónico y recibirás una oferta en el portal de voluntarios de los Juegos LA28. Capacitación: todos los voluntarios participarán en un programa de capacitación integral que incluirá cursos específicos para cada función y para cada lugar, adaptados a las responsabilidades de cada puesto asignado.

todos los voluntarios participarán en un programa de capacitación integral que incluirá cursos específicos para cada función y para cada lugar, adaptados a las responsabilidades de cada puesto asignado. Clic aquí para postular como voluntario de LA28.

¿NECESITAS SER CIUDADANO ESTADOUNIDENSE O RESIDENTE DE CALIFORNIA PARA SER VOLUNTARIO EN LOS JUEGOS LA28?

No. Los voluntarios durante los Juegos no necesitan vivir en Los Ángeles ni en Estados Unidos. Cuando se abran las solicitudes el 14 de julio de 2026, se le pedirá que indique su ubicación actual como parte del proceso de solicitud.

Aunque esto ayuda al comité saber de dónde vienen los solicitantes, no es un factor para la elegibilidad ni la selección.

Ser voluntario no garantiza una visa; por lo tanto, si eres seleccionado y necesitas viajar a Estados Unidos, deberás cumplir con los requisitos de inmigración estadounidenses para ingresar al país.

¿LOS VOLUNTARIOS RECIBIRÁN UN SALARIO O SE LES CUBRIRÁN LOS GASTOS?

“Los puestos de voluntariado son oportunidades no remuneradas y los gastos como viajes o alojamiento no están cubiertos”, señalaron en su sitio web.

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