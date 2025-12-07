Una tormenta invernal está generando alerta en varias regiones de Estados Unidos, con pronósticos que apuntan a acumulaciones de nieve que superan las 10 pulgadas (25 centímetros) en algunas áreas. Sin embargo, ¿cuáles serán los estados que serán afectados por estas intensas nevadas y temperaturas gélidas? Presta atención a los siguientes párrafos.

Esta alerta fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), indicando que estas precipitaciones estarían presentes desde la noche de este domingo 7 de diciembre.

Qué estados de EE.UU. serían afectados por grandes acumulaciones de nieve

Según el pronóstico emitido por el NWS, los ciudadanos que residen en los siguientes estados deberán tomar las precauciones necesarias: Alaska, Colorado, Illinois, Iowa, Wisconsin y Wioming. En estas áreas no solo habrá una fuerte presencia de nieve, ya que también se esperan vientos de hasta 65 millas por hora (104 kilómetros).

Para los meteorólogos, se prevé que las condiciones de las carreteras situadas en partes del noreste de Iowa y al suroeste de Wisconsin “estén resbaladizas y cubiertas de nieve”, lo que incrementa las probabilidades de accidentes de tránsito.

Respecto a Colorado, los pronósticos indican que en las montañas Elkhead y Park recibirán hasta 3 pulgadas de nieve, provocando que los conductores tengan serias complicaciones si pretenden trasladarse por las carreteras.

La tormenta invernal ocasionaría que los conductores estén expuestos a riesgos de accidentes. (Crédito: Kerem Yucel / AFP)

Alaska sería uno de los estados más afectados por esta tormenta invernal. Desde la madrugada del domingo hasta la noche del lunes 8 de diciembre, se prevé acumulaciones entre 40 y 50 centímetros en el pueblo de Hyder, pero no sería el único lugar.

Tanto la Isla de Chicagof como el Parque Nacional Glacier Bay también experimentarán una fuerte presencia de nieve. En el primer sitio, se espera acumulaciones de hasta 14 pulgadas, mientras que la reserva podría alcanzar hasta 20 pulgadas.

Las ráfagas de viento no serían ajenas en este estado, ya que las poblaciones de Skagway, Haines Borough y Klukwan podrían sentir temperaturas gélidas de hasta 20 grados bajo cero, lo que ocasionaría congelación en la piel.

Finalmente, Sierra Madre y Snowy Range, dos cadenas de montañas pertenecientes al estado de Wyoming, presentarían acumulaciones de hasta 9 pulgadas. Esta condición ocasionaría que los conductores pierdan visibilidad y riesgo de hipotermia.

Alaska será uno de los estados más afectados por la reciente tormenta invernal. (Foto referencial: Freepik)

Recomendaciones para evitar la congelación e hipotermia

Ante las temperaturas bajas que se registrarán en estos seis estados, deberás vestirte con el método de capas: usa una capa base que absorba la humedad, una capa intermedia aislante (lana o polar) y una capa exterior (cortavientos). Cúbrete la cabeza con un gorro, mantente hidratado y aliméntate bien para generar calor interno.

Para evitar la congelación, deberás proteger tus extremidades expuestas. Por lo tanto, usa guantes, calcetines gruesos y calzado impermeable que no genere presión.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!