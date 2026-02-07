A menos de un día de celebrarse el Super Bowl LX , millones de fanáticos están a la espera de visualizar el enfrentamiento deportivo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks; además, presenciar el Half Time Show protagonizado por Bad Bunny . Sin embargo, puede existir un punto que perjudicaría el ambiente de este evento: el clima. ¿Quisieras conocer cuál es el pronóstico climático en Santa Clara, California, para este domingo 8 de febrero? Entonces, te invito a leer los siguientes párrafos, ya que te revelaré el pronóstico climático compartido por expertos en meteorología.

Para el presente día, el Área de la Bahía de San Francisco presentó un clima nublado, aunque las temperaturas no variaron drásticamente, según Jeff Ranieri, meteorólogo de NBC Bay Area . Si bien los valores térmicos bordearon los 60 °F, los habitantes debieron abrigarse ligeramente debido a un brisa leve.

Lo que genera cierta preocupación es el desplazamiento de un sistema invernal que se acercará al área, ocasionando posibilidades de lluvias (entre 10 a 30%) cerca a San Francisco y Santa Clara. A pesar de esta alerta, el Levi’s Stadium, recinto que abarcará el Super Bowl, se mantendrá seco y soleado en gran parte del domingo 8 de febrero (68 °F)

El Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California, es el escenario que albergará el partido más importante de la NFL, el Super Bowl, en su edición LX (Crédito: AP)

Durante el inicio de partido de fútbol americano, tanto los jugadores como los aficionados experimentarán un clima agradable y sin complicaciones, ya que las temperaturas se posicionarán en los 48 °F y las ráfagas de vientos serán suaves.

Eso sí, al finalizar esta final de NFL, los fanáticos podrían visualizar una niebla dispersa, lo que podría resultar incómodo para aquellos que conducirán, ya que la visibilidad se reduce en gran medida, así indicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) .

A pesar de los pronósticos de lluvias, la ciudad de Santa Clara ofrecerá un clima cálido para la noche de Super Bowl. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Un nuevo campeón se definiará este domingo 8 de febrero

Este domingo, se conocerá al nuevo campeón del Super Bowl LX. En esta ocasión, los New England Patriots y los Seattle Seahawks disputarán cada jugada para alzarse con el Trofeo Vince Lombardi. Este duelo de fútbol americano está pactado a las 3:30 p.m. (hora local en California).

No será la única atracción, ya que Bad Bunny pretende deleitar con su repertorio musical en el Half Time Show. Será un hito histórico para la música latina, ya que se trata del primer artista masculino que liderará este espectáculo e interpretará canciones totalmente en español.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí