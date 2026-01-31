El paso de la tormenta invernal Gianna ha causado un descenso drástico en los valores térmicos desde el Golfo de México hasta Nueva Inglaterra. Si bien algunos estados seguirán presentando duras condiciones climáticas en los próximos días, Texas parece que tendrá un alivio, según los últimos reportes meteorológicos. En caso residas en el Estado de la Estrella Solitaria, te revelaré en los siguientes párrafos desde qué fecha se espera un aumento en las temperaturas y así retomes actividades al aire libre que has tenido planificado por días. Presta atención.

Te mencionaré que, hace una semana, el norte de Texas no solo contaba con un clima gélido, también presentó acumulaciones de nieve y aguanieve. Estas condiciones fueron suficientes para que los conductores tomen sus precauciones al momento de conducir.

Aunque el panorama frío aún permanecerá durante la jornada del sábado 31 de enero, ya que se registró una temperatura de -4 °F y ráfagas de viento de 32 km/h, esto podrá cambiar rápidamente en las próximas horas.

Hace menos de una semana, el estado de la Estrella Solitaria registró acumulaciones ligeras de nieve. (Crédito: Ricardo B. Brazziell/Austin American-Statesman via AP)

Para el domingo 1 de febrero el clima mejoraría notoriamente en esta área de Texas. Si bien se prevé una mañana fría, la tendencia de calentamiento comenzará en horas de la tarde. Según el medio CBS News , se prevé que el termómetro alcance los 57 °F.

Se mantendrá el ambiente cálido en Texas en la semana entrante

La tendencia cálida se mantendrá en el norte de Texas, especialmente en el área Dallas-Fort Worth, cuando se inicie una nueva semana. Por ejemplo, el lunes 2 de febrero, fecha que se celebrará el Día de la Marmota, se espera que la temperatura alcance una máxima de 65 °F en gran parte del día.

El área Dallas-Fort Worth presentará un ambiente agradable para el inicio de la siguiente semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Este buen ambiente se mantendrá en los próximos días, aunque la sensación térmica podría oscilar entre los 33 a 52 °F. Por lo tanto, es necesario que te abrigues correctamente como una medida preventiva.

Después de ello, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) descarta cualquier tipo de tormenta o tiempo severo en esta región. Eso sí, puedes experimentar tardes frescas y noches frías.

