Tras las intensas jornadas de frío extremo que se han registrado en la ciudad de Nueva York , los habitantes podrían tomar un respiro de estas condiciones gélidas para este nuevo inicio de semana. A pesar de esta ligera mejora, las autoridades locales han recomendado a sus residentes que no bajen la guardia, ya que el frío no desaparecerá completamente. En los siguientes párrafos, te revelaré cuál será el pronóstico climático desde este lunes 9 de febrero hasta lo que resta de la semana.

Durante la mañana del lunes 9 de febrero, las temperaturas gélidas aún se mantenían en la Gran Manzana. Por consecuente, los expertos en meteorología han emitido un aviso de clima frío hasta las 10:00 a.m. (hora local) de hoy.

El fuerte desplome de los termómetros vivido este último fin de semana en la ciudad tiene una estrecha relación con una masa de aire ártico, según reportó el equipo meteorológico de CBS News New York . Este fenómeno climático provocó que los registros cayeran hasta los 3°F durante la jornada del domingo 8 de febrero.

Los neoyorquinos debieron abrigarse por capas ante el clima gélido que registró la ciudad en la última semana. (Crédito: AFP)

A pesar del clima gélido que debieron afrontar los habitantes de NYC hasta la mañana de este lunes 9 de febrero, estos valores térmicos se recuperaron en horas de las tarde. Para el medio citado, las temperaturas alcanzarían máximas de 30°F y el cielo se mantendrá parcialmente soleado.

Pronóstico climático en NYC para el resto de la presente semana

La ciudad de Nueva York mantendrá un ambiente relativamente templado, con temperaturas que continuarán en ascenso hasta alcanzar los 40°F en lo que resta de se la semana. Gracias a este buen tiempo, se espera que los registros térmicos en la zona permanezcan por encima del punto de congelación.

Se espera que la ciudad de Nueva York presente un cielo ligeramente soleado en lo que resta de la semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Habrá nieve para esta semana?

Respecto a la nieve, las acumulaciones serán ligeras en gran parte del estado de Nueva York. Las únicas dos ciudades que podrían registrar fuertes nevadas a mitad de semana son Monticello y Poughkeepsi, que recibirían entre 3 a 5 pulgadas.

En NYC, Morristown y Brentwood no se esperan acumulaciones de nieve en los próximos días, aunque sus habitantes deberán abrigarse correctamente para protegerse del frío que se mantendrá en estas ciudades.

