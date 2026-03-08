El panorama climático en Estados Unidos se prepara para un cambio radical en este nuevo inicio de semana; sucede que una tormenta invernal amenaza con dejar acumulaciones de nieve significativas en diversas regiones del país. Ante esta alerta emitida por los servicios de meteorología, las autoridades han realizado llamados a estas regiones afectadas con el propósito de evitar riesgos innecesarios en las carreteras y hogares. ¿Cuáles son las jurisdicciones que enfrentarán las condiciones meteorológicas más severas? En esta nota te revelaré los detalles completos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió advertencias de tormenta invernal y avisos de clima invernal para cuatro estados del país que comprenderán desde este domingo 8 hasta el martes 10 de marzo.

La agencia estima que estas regiones enfrentarán condiciones climáticas severas, con la caída de hasta 18 pulgadas de nieve y vientos intensos con velocidades superiores a las 50 mph (80 km/h).

El NWS prevé que estos cuatro estados pueden recibir hasta 18 pulgadas de nieve. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué estados de EE.UU. recibirán hasta 18 pulgadas de nieve este inicio de semana

WASHIGNTON

Desde este domingo hasta el próximo martes 10 de marzo, se pronostican condiciones invernales severas para los condados de Snohomish, Whatcom, Skagit y el norte de King, donde se esperan acumulaciones de entre 12 y 18 pulgadas. Además, existe la posibilidad de ráfagas de viento de hasta 35 mph.

La agencia también advierte sobre la posibilidad de hasta 23 pulgadas de nieve en Holden Village y Stevens Pass, acompañada de ráfagas de viento de 56 km/h. Estas condiciones provocarían periodos de ventiscas desde la noche de hoy hasta el lunes 9 de marzo.

ALASKA

Los pronósticos señalan que las regiones de Glacier Bay, el este de la isla Chichagrof, el cabo Fairweather hasta el estrecho de Lisianski, junto con la ciudad y el distrito de Juneau, registren chubascos de nieve intermitentes. El fenómeno, que podría acumular hasta 4 pulgadas adicionales de nieve, complicará las condiciones de tránsito en estas áreas.

Hasta la mañana de hoy, posiblemente se registraron acumulaciones de nieve de hasta 5 pulgadas y vientos de 50 mph en las penínsulas central, norte y sur de Alaska, condiciones que limitarán la visibilidad a menos de media milla y complicarán considerablemente el tránsito.

Alaska es uno de los cuatro estados que registrarán acumulaciones de nieve para este inicio de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

MONTANA

Hasta la mañana del lunes 9 de marzo, las autoridades prevén la caída de entre 1 y 3 pulgadas de nieve en el suroeste del condado de Phillips, un evento que generarán condiciones de ventisca y una reducción significativa de la visibilidad en el área.

OREGÓN

Las Cascadas del Norte de este estado se preparan para enfrentar entre 4 y 10 pulgadas de acumulación de nieve y vientos de hasta 40 mph durante el lunes 9 y martes 10 de marzo; dichas condiciones provocarán que las carreteras, principalmente puentes y aceras, presenten un riesgo elevado de deslizamientos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!