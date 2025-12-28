A poco de finalizar el 2025, los ciudadanos que residen en Estados Unidos seguirán experimentando condiciones climáticas adversas . Recientemente, los expertos en meteorología han pronosticado la presencia de fuertes vientos y nevadas, lo que provocaría efectos de visibilidad nula. Bajo esta premisa, es importante que sepas qué regiones serán afectadas y desde qué fecha se registrará este evento climático.

La advertencia ha sido emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), señalando que estas condiciones climáticas se debe a una tormenta invernal ‘potente’ y ocasionará complicaciones para aquellos conductores que realicen viajes posterior a las vacaciones.

Qué estados presentarán fuertes ventiscas y desde cuándo

Según los datos otorgados por el NWS, son seis estados que serán afectados por estas ráfagas de viento, pero no sería lo único, ya que probablemente también registren acumulaciones de nieve desde este domingo 28 hasta el lunes 29 de diciembre.

Michigan

Los condados de Gogebic y Ontonagon recibirían entre 12 y 18 pulgadas de nieve en las fechas indicadas; además, se prevén vientos que alcanzarían velocidades de hasta 72 km/h.

Minnesota

Hasta la mañana del lunes 29 de diciembre, partes del centro, noroeste y centro-oeste del mencionado estado podrían percibir acumulaciones de hasta 5 pulgadas, con vientos que superarían los 72 km/h. Entre los condados que resultarían afectados son Dodge, Filmore, Mower, Olmsted, Redwood, Chippewa, Lac Qui Parle, Stevens, Swift, Yellow Medicine, Brown, Martin y Watonwan.

Nueva York

Esta región también resultará afectada por las ventiscas entre el domingo 28 y lunes 29 de diciembre. Se pronostica que los condados de Wyoming, Chautauqua, Cattaraugus y Erie perciban hasta 24 pulgadas de nieve y vientos que superarán los 104 km/h.

Dakota del Norte

El NWS precisó que zonas del noreste y suertes de Dakota del Norte podrían registrar acumulaciones de nieve de hasta 5 pulgadas. Entre este domingo y el lunes 29 de diciembre, los residentes de estas áreas también percibirán ráfagas de viento de 72 km/h.

Iowa

Las ventiscas se harán presentes en los condados de Floyd, Mitchell, Chickasaw y Howard. Se prevén que estas zonas reciban acumulaciones de nieve de hasta 6 pulgadas y vientos que superen los 72 km/h.

Wisconsin

El norte y centro-este del condado de Ashland resultarán afectadas con la combinación de nieve y vientos fuertes. Se prevé que estas áreas acumulen aproximadamente 18 pulgadas de nieve y presencien vientos con velocidades que llegarían a 72 km/h.

