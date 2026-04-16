No falta nada. Con la llegada del Mundial 2026 a Estados Unidos, Atlanta se perfila como una de las ciudades más visitadas por turistas internacionales. En este contexto, una de las dudas más frecuentes entre viajeros es si es posible conducir en la ciudad utilizando una licencia extranjera. La respuesta general es sí, pero con condiciones importantes que dependen del estatus migratorio, el tipo de licencia y la duración de la estadía. Según el Departamento de Servicios del Conductor de Georgia (DDS), los visitantes temporales pueden conducir legalmente con su licencia extranjera válida, siempre que estén en el país por motivos de turismo o negocios y no hayan establecido residencia en el estado. Sin embargo, las autoridades pueden solicitar documentos adicionales como pasaporte o visa para verificar la legalidad de la estancia y la validez del permiso de conducción

Licencia extranjera: válida para turistas, pero con reglas

Georgia permite que los visitantes extranjeros conduzcan con una licencia emitida en su país de origen, siempre que esta se encuentre vigente. No obstante, esta autorización es estrictamente para no residentes.

De acuerdo con el DDS, si una persona comienza a vivir en Georgia, por ejemplo, si acepta empleo, permanece más de 30 días con intención de residencia o inscribe a sus hijos en escuelas, deberá tramitar una licencia de conducir del estado dentro de los 30 días posteriores a establecerse como residente.

Esto significa que un turista que llega a Atlanta por vacaciones o eventos como el Mundial 2026 puede manejar sin problema con su licencia extranjera, siempre que no se convierta en residente.

El Mundial 2026 en Atlanta atraerá a miles de aficionados de todo el mundo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Se necesita Permiso Internacional de Conducir (IDP)?

Una de las dudas más comunes es si es obligatorio el Permiso Internacional de Conducir (IDP). En el caso de Georgia, no siempre es obligatorio, pero sí puede ser recomendable. Las autoridades y agencias de alquiler pueden solicitarlo como traducción oficial de la licencia, especialmente si el documento no está en inglés o si hay dificultades para su interpretación.

En la práctica, muchas empresas de renta de autos exigen tanto la licencia original como el IDP para evitar problemas legales o de seguro, incluso si la ley estatal no lo establece como obligatorio en todos los casos.

Recomendaciones para el Mundial 2026

Con el incremento de visitantes previsto para el Mundial, las autoridades recomiendan a los turistas:

Llevar siempre pasaporte junto con la licencia de conducir.

Verificar si la licencia está en inglés o acompañarla con un IDP.

Confirmar requisitos con la empresa de alquiler de autos antes de viajar.

Respetar las leyes de tránsito locales, que pueden variar ligeramente respecto a otros países.

Durante el Mundial 2026 en Atlanta se jugarán partidos clave en el Mercedes-Benz Stadium. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini

Partidos del Mundial 2026 en Atlanta

La ciudad será una de las sedes principales del torneo organizado por la FIFA. Los encuentros se jugarán en el Mercedes-Benz Stadium, uno de los estadios más modernos del mundo.

A continuación, el calendario previsto de partidos en Atlanta:

Fase Partido Fecha Hora (ET) Fase de grupos España vs Cabo Verde 15 junio 2026 12:00 Fase de grupos Sudáfrica vs República Checa 18 junio 2026 12:00 Fase de grupos España vs Arabia Saudita 21 junio 2026 12:00 Fase de grupos Marruecos vs Haití 24 junio 2026 18:00 Fase de grupos Congo DR vs Uzbekistán 27 junio 2026 19:30 Dieciseisavos de final Partido por definir 1 julio 2026 12:00 Octavos de final Partido por definir 7 julio 2026 12:00 Semifinal Partido por definir 15 julio 2026 15:00

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