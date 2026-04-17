Si estás pensando viajar a Boston para el Mundial 2026, es normal preguntarte si podrás manejar con tu licencia extranjera. La respuesta corta es sí, pero con condiciones muy específicas. De acuerdo con el Massachusetts Registry of Motor Vehicles (RMV), los turistas pueden conducir legalmente siempre que cumplan ciertos requisitos clave: portar una licencia válida, respetar el tipo de vehículo autorizado y contar con traducción si el documento no está en inglés. Además, la normativa estatal establece que esta posibilidad aplica principalmente a visitantes temporales, lo que resulta ideal para quienes llegan por eventos como el Mundial. Sin embargo, hay detalles importantes que pueden marcar la diferencia entre conducir sin problemas o enfrentar sanciones, por lo que conviene entender bien las reglas antes de ponerse al volante.

¿Es legal manejar con licencia extranjera en Boston?

Sí. En todo el estado de Massachusetts, donde se ubica Boston, los conductores extranjeros pueden manejar con su licencia vigente de su país de origen.

Eso sí, debes cumplir con estas condiciones básicas:

Tener al menos 16 años.

Llevar siempre tu licencia válida contigo.

Conducir solo el tipo de vehículo que tu licencia permite.

No tener la licencia suspendida o vencida.

Conducir en Boston durante el Mundial 2026 será clave para moverse. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Necesitas una licencia internacional?

No es obligatoria, pero puede ser necesaria en la práctica.

El permiso internacional (IDP) no sustituye tu licencia, solo sirve como traducción. Si tu licencia no está en inglés, deberás llevar:

Un permiso internacional (IDP), o

Una traducción oficial al inglés.

¿Cuánto tiempo puedes conducir como turista?

Como visitante, puedes usar tu licencia extranjera temporalmente en EE.UU.

En Massachusetts:

Puedes conducir mientras seas turista.

Si te conviertes en residente, deberás obtener una licencia estatal.

En muchos casos, el límite práctico es de hasta 1 año.

Ojo si planeas quedarte más tiempo

Si decides vivir en Massachusetts:

Debes tramitar una licencia local.

Algunos países tienen convenios para convertir la licencia sin examen.

En otros casos, tendrás que rendir pruebas teóricas y prácticas.

Además, autoridades y expertos recomiendan sacar una licencia estatal si tu estancia será larga, ya que facilita trámites como seguros o alquiler de vehículos.

Reglas clave para turistas en el Mundial 2026

Si viajarás por el Mundial, toma en cuenta:

Lleva siempre tu pasaporte y documentos migratorios.

Respeta las normas de tránsito locales (son estrictas).

Contrata seguro de auto (muchas rentadoras lo exigen).

Evita conducir bajo efectos de alcohol (las sanciones son severas).

Boston será una de las sedes más importantes del Mundial 2026. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini

Partidos del Mundial 2026 en Boston

Según la página de la FIFA, la ciudad de Boston albergará 7 partidos en total: 5 de fase de grupos, 1 de dieciseisavos y 1 de cuartos de final. Equipos como Inglaterra, Francia y Marruecos ya están confirmados en esta sede. A continuación, el calendario previsto de partidos en Boston:

Fecha Partido Fase Hora (local) 13 junio 2026 Haití vs. Escocia Fase de grupos 21:00 16 junio 2026 Irak vs. Noruega Fase de grupos 18:00 19 junio 2026 Escocia vs. Marruecos Fase de grupos 18:00 23 junio 2026 Inglaterra vs. Ghana Fase de grupos 16:00 26 junio 2026 Noruega vs. Francia Fase de grupos 15:00 29 junio 2026 Por confirmar (cruce eliminatorio) Dieciseisavos de final 16:30 9 julio 2026 Por confirmar Cuartos de final 16:00

Los cruces eliminatorios dependerán de los resultados de la fase de grupos.

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