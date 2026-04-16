Si estás pensando viajar a Kansas City para el Mundial 2026, una de las dudas más comunes es si podrás conducir con tu licencia extranjera. La respuesta corta es sí, pero con condiciones importantes que debes cumplir para evitar multas o problemas legales. En el estado de Missouri, donde se ubica esta ciudad, las autoridades permiten que los visitantes internacionales manejen siempre que cuenten con una licencia válida de su país de origen. Sin embargo, en muchos casos también se recomienda portar un permiso internacional de conducción (IDP), especialmente si tu licencia no está en inglés. Además, hay requisitos adicionales como seguro obligatorio y límites según el tiempo de estadía, por lo que conocer las reglas antes de viajar puede marcar la diferencia entre un viaje sin contratiempos y una mala experiencia.

¿Es válida una licencia extranjera en Missouri?

De acuerdo con el Missouri Department of Revenue, los visitantes que no son residentes pueden conducir legalmente en Missouri utilizando una licencia extranjera vigente. Esto aplica para turistas, viajeros de negocios o personas en estadías temporales, siempre que no establezcan residencia en el estado.

En otras palabras, si viajas a Kansas City por el Mundial 2026, podrás manejar sin necesidad de obtener una licencia local, siempre que tu documento esté vigente y sea válido en tu país de origen.

En Kansas City, el Mundial 2026 atraerá turistas que deberán cumplir normas para manejar legalmente. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Necesitas un permiso internacional (IDP)?

Aunque no siempre es obligatorio, el permiso internacional de conducción (IDP) es altamente recomendado. Este documento funciona como una traducción oficial de tu licencia y facilita la verificación por parte de la policía o empresas de alquiler de autos.

Un punto clave: el IDP no reemplaza tu licencia original, por lo que debes llevar ambos documentos al conducir. Si solo presentas el permiso internacional sin tu licencia nacional, podrías ser considerado como conductor sin licencia.

Tiempo permitido para conducir como turista

Missouri permite a los no residentes conducir durante el tiempo que dure su estadía legal en el país. Esto incluye turistas que ingresan por eventos como el Mundial. Sin embargo, si decides quedarte a vivir en el estado, deberás tramitar una licencia local en un plazo relativamente corto.

Requisitos básicos para conducir en Kansas City

Además de la licencia válida, hay otras reglas que debes cumplir:

Tener al menos 18 años para conducir

para conducir Contar con seguro de auto que cumpla con los mínimos del estado

que cumpla con los mínimos del estado Llevar siempre tu licencia original (y el IDP si aplica)

original (y el IDP si aplica) Respetar todas las leyes de tránsito locales

Missouri exige cobertura mínima de responsabilidad civil para todos los conductores, incluidos los extranjeros.

¿Qué pasa si no cumples las reglas?

Conducir sin la documentación adecuada puede traerte consecuencias serias. Las autoridades pueden imponer multas, retirar el vehículo o incluso presentar cargos por manejar sin licencia válida. En casos más graves, las sanciones pueden escalar dependiendo de la situación.

Si planeas moverte por Kansas City durante el Mundial, lo más recomendable es viajar preparado: lleva tu licencia vigente, considera tramitar un permiso internacional antes de salir de tu país y asegúrate de tener seguro. Con estos pasos, podrás disfrutar del evento sin preocupaciones y recorrer Missouri con total tranquilidad.

Kansas City será sede del Mundial 2026 y exige documentos válidos para conducir sin problemas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Partidos del Mundial 2026 en Kansas City

Kansas City albergará 6 partidos en total, incluyendo fases eliminatorias clave. Todos los encuentros se jugarán en el estadio conocido como Arrowhead. La ciudad recibirá partidos entre el 16 de junio y el 11 de julio de 2026, abarcando casi un mes de competencia.

Fecha Partido Fase Hora (local) 16 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia Fase de grupos (Grupo J) 7:00 p.m. 20 de junio de 2026 Ecuador vs. Curazao Fase de grupos (Grupo E) 6:00 p.m. 25 de junio de 2026 Túnez vs. Países Bajos Fase de grupos (Grupo F) 5:00 p.m. 27 de junio de 2026 Argelia vs. Austria Fase de grupos (Grupo J) 8:00 p.m. 3 de julio de 2026 Por definir vs. Por definir Dieciseisavos de final 7:30 p.m. 11 de julio de 2026 Por definir vs. Por definir Cuartos de final 7:00 p.m.

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