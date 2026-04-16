¿Planeas viajar a Los Ángeles para el Mundial 2026 y quieres alquilar un auto? La buena noticia es que sí es posible conducir con una licencia extranjera, pero hay reglas clave que debes conocer para evitar problemas. En California, uno de los estados más visitados por turistas internacionales, la normativa es bastante flexible, aunque no exenta de condiciones. De hecho, autoridades como el Departamento de Vehículos Motorizados de California y organismos oficiales de EE.UU. coinciden en que los visitantes pueden manejar legalmente si cumplen ciertos requisitos básicos relacionados con la validez del documento, la edad y el estatus migratorio.

¿Se puede conducir en Los Ángeles con licencia extranjera?

Sí. Si eres turista y tienes una licencia de conducir válida y vigente de tu país, puedes manejar legalmente en California, y por lo tanto en Los Ángeles, sin necesidad de tramitar una licencia local.

Esto aplica siempre que:

Tengas 18 años o más .

. Tu licencia esté vigente y en buen estado .

. No seas residente del estado.

Incluso, algunos expertos señalan que puedes conducir durante toda tu estancia como visitante sin límite específico, siempre que no cambies tu estatus a residente.

Durante el Mundial 2026, Los Ángeles será una de las sedes más importantes del torneo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Es obligatorio el permiso internacional?

No es obligatorio, pero sí recomendable. El llamado Permiso Internacional de Conducir (IDP) funciona como traducción oficial de tu licencia y puede facilitar trámites con la policía o agencias de alquiler.

Además:

Debe tramitarse antes de viajar en tu país de origen.

en tu país de origen. No reemplaza tu licencia original, debes llevar ambos documentos.

Reglas clave que debes respetar

Para evitar multas o problemas legales en Los Ángeles, toma en cuenta estas normas:

Seguro obligatorio: debes contar con cobertura válida en California.

debes contar con cobertura válida en California. Licencia siempre contigo: es obligatorio portar el documento al conducir.

es obligatorio portar el documento al conducir. Respeto a leyes locales: límites de velocidad, uso del cinturón y normas de tránsito.

límites de velocidad, uso del cinturón y normas de tránsito. Alquiler de autos: algunas empresas pueden exigir IDP además de la licencia.

Miles de turistas llegarán a Los Ángeles por el Mundial 2026 para vivir la experiencia futbolera. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini

Partidos del Mundial 2026 en Los Ángeles

La ciudad será una de las sedes principales del torneo organizado por la FIFA. Los encuentros se jugarán en el SoFi Stadium, uno de los estadios más modernos del mundo.

A continuación, el calendario previsto de partidos en Los Ángeles (sujeto a confirmación oficial final):

Fecha Fase Partido 12 de junio de 2026 Fase de grupos Estados Unidos vs. Paraguay 15 de junio de 2026 Fase de grupos Irán vs. Nueva Zelanda 18 de junio de 2026 Fase de grupos Suiza vs. Bosnia y Herzegovina 21 de junio de 2026 Fase de grupos Bélgica vs. Irán 25 de junio de 2026 Fase de grupos Estados Unidos vs. Turquía 28 de junio de 2026 Dieciseisavos de final 2.º Grupo A vs. 2.º Grupo B 2 de julio de 2026 Dieciseisavos de final 1.º Grupo H vs. 2.º Grupo J 10 de julio de 2026 Cuartos de final Ganador Partido 93 vs. Ganador Partido 94

Si estás pensando en manejar durante el Mundial, la clave es simple: licencia vigente, respeto a las normas y, de ser posible, permiso internacional. Con eso, podrás moverte sin problemas por una ciudad que será protagonista del evento deportivo más grande del planeta.

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