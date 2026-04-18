En Miami, el Mundial 2026 traerá miles de turistas que buscarán movilizarse por la ciudad. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
En Miami, el Mundial 2026 traerá miles de turistas que buscarán movilizarse por la ciudad. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Si estás pensando viajar a Miami para el Mundial 2026 y moverte por tu cuenta, hay una buena noticia: sí es posible conducir con licencia extranjera, pero con ciertas condiciones que debes tener claras desde el inicio. De acuerdo con el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles, los turistas pueden manejar en el Estado del Sol siempre que lleven consigo una licencia válida emitida en su país de origen. Esto convierte al estado en un destino bastante accesible para visitantes internacionales, aunque hay reglas importantes que, si no se cumplen, pueden terminar en multas o problemas legales.

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¿Es válida una licencia extranjera en Miami?

Sí. Si viajas como turista (es decir, no eres residente), puedes conducir legalmente en Miami con tu licencia extranjera vigente. Las autoridades de Florida indican que basta con portar una licencia válida de tu país mientras estés de visita.

Además, esta autorización aplica durante todo el tiempo que seas considerado visitante. Es decir, no hay un límite fijo de días como tal, sino que depende de tu estatus migratorio y de si te conviertes o no en residente.

Durante el Mundial 2026, conducir en Miami será una opción clave para muchos visitantes. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Durante el Mundial 2026, conducir en Miami será una opción clave para muchos visitantes. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Reglas clave que debes cumplir

Para evitar problemas durante el Mundial 2026, toma en cuenta estas condiciones:

  • Debes llevar tu licencia original y vigente en todo momento
  • La licencia debe estar a tu nombre y sin vencer
  • Si no está en inglés, es recomendable tener un permiso internacional (IDP) como traducción
  • Debes respetar todas las leyes de tránsito de Florida

Aunque el permiso internacional no siempre es obligatorio, sí puede facilitar trámites como alquilar un auto o interactuar con la policía.

¿Cuándo deja de ser válida?

Tu licencia extranjera deja de ser suficiente cuando pasas a ser considerado residente en Florida.

Según las autoridades, esto ocurre si, por ejemplo:

  • Empiezas a trabajar en el estado
  • Inscribes a tus hijos en una escuela
  • Vives más de seis meses seguidos
  • Te registras para votar

En ese caso, debes obtener una licencia de Florida en un plazo de 30 días.

¿Qué pasa al alquilar un auto?

La mayoría de empresas de alquiler en Miami aceptan licencias extranjeras válidas, pero pueden pedir requisitos adicionales como tarjeta de crédito o edad mínima. Por eso, siempre se recomienda verificar directamente con la compañía antes del viaje.

Miami se prepara para el Mundial 2026 con más tráfico y controles en sus principales vías. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini
Miami se prepara para el Mundial 2026 con más tráfico y controles en sus principales vías. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini

Consejo clave para el Mundial 2026

Durante un evento masivo como el Mundial, habrá más controles y tráfico en ciudades como Miami. Por eso, lo mejor es:

  • Llevar todos tus documentos en regla
  • Revisar normas locales (como uso de cinturón o límites de velocidad)
  • Evitar manejar si no estás familiarizado con las reglas en EE.UU.

Partidos del Mundial 2026 en Miami

La sede de Miami, con el Hard Rock Stadium como escenario principal, tendrá una agenda cargada en la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo duelos de fase de grupos y partidos decisivos en rondas eliminatorias.

FechaPartidoFaseGrupoEstadio
Lunes, 15 de junio 2026Arabia Saudí vs UruguayFase de gruposGrupo HHard Rock Stadium
Domingo, 21 de junio 2026Uruguay vs Cabo VerdeFase de gruposGrupo HHard Rock Stadium
Miércoles, 24 de junio 2026Escocia vs BrasilFase de gruposGrupo CHard Rock Stadium
Sábado, 27 de junio 2026Colombia vs PortugalFase de gruposGrupo KHard Rock Stadium
Viernes, 3 de julio 20261º Grupo J vs 2º Grupo HDieciseisavos de finalHard Rock Stadium
Sábado, 11 de julio 2026Ganador Partido 91 vs Ganador Partido 92Cuartos de finalHard Rock Stadium
Sábado, 18 de julio 2026Perdedor Partido 101 vs Perdedor Partido 102Tercer puestoHard Rock Stadium

Miami no solo albergará partidos de grupos, sino también encuentros decisivos, incluido el duelo por el tercer puesto, lo que la convierte en una de las sedes más atractivas del torneo.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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