Si estás pensando viajar a Miami para el Mundial 2026 y moverte por tu cuenta, hay una buena noticia: sí es posible conducir con licencia extranjera, pero con ciertas condiciones que debes tener claras desde el inicio. De acuerdo con el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles, los turistas pueden manejar en el Estado del Sol siempre que lleven consigo una licencia válida emitida en su país de origen. Esto convierte al estado en un destino bastante accesible para visitantes internacionales, aunque hay reglas importantes que, si no se cumplen, pueden terminar en multas o problemas legales.

¿Es válida una licencia extranjera en Miami?

Sí. Si viajas como turista (es decir, no eres residente), puedes conducir legalmente en Miami con tu licencia extranjera vigente. Las autoridades de Florida indican que basta con portar una licencia válida de tu país mientras estés de visita.

Además, esta autorización aplica durante todo el tiempo que seas considerado visitante. Es decir, no hay un límite fijo de días como tal, sino que depende de tu estatus migratorio y de si te conviertes o no en residente.

Durante el Mundial 2026, conducir en Miami será una opción clave para muchos visitantes. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Reglas clave que debes cumplir

Para evitar problemas durante el Mundial 2026, toma en cuenta estas condiciones:

Debes llevar tu licencia original y vigente en todo momento

en todo momento La licencia debe estar a tu nombre y sin vencer

Si no está en inglés, es recomendable tener un permiso internacional (IDP) como traducción

como traducción Debes respetar todas las leyes de tránsito de Florida

Aunque el permiso internacional no siempre es obligatorio, sí puede facilitar trámites como alquilar un auto o interactuar con la policía.

¿Cuándo deja de ser válida?

Tu licencia extranjera deja de ser suficiente cuando pasas a ser considerado residente en Florida.

Según las autoridades, esto ocurre si, por ejemplo:

Empiezas a trabajar en el estado

Inscribes a tus hijos en una escuela

Vives más de seis meses seguidos

Te registras para votar

En ese caso, debes obtener una licencia de Florida en un plazo de 30 días.

¿Qué pasa al alquilar un auto?

La mayoría de empresas de alquiler en Miami aceptan licencias extranjeras válidas, pero pueden pedir requisitos adicionales como tarjeta de crédito o edad mínima. Por eso, siempre se recomienda verificar directamente con la compañía antes del viaje.

Miami se prepara para el Mundial 2026 con más tráfico y controles en sus principales vías. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini

Consejo clave para el Mundial 2026

Durante un evento masivo como el Mundial, habrá más controles y tráfico en ciudades como Miami. Por eso, lo mejor es:

Llevar todos tus documentos en regla

Revisar normas locales (como uso de cinturón o límites de velocidad)

Evitar manejar si no estás familiarizado con las reglas en EE.UU.

Partidos del Mundial 2026 en Miami

La sede de Miami, con el Hard Rock Stadium como escenario principal, tendrá una agenda cargada en la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo duelos de fase de grupos y partidos decisivos en rondas eliminatorias.

Fecha Partido Fase Grupo Estadio Lunes, 15 de junio 2026 Arabia Saudí vs Uruguay Fase de grupos Grupo H Hard Rock Stadium Domingo, 21 de junio 2026 Uruguay vs Cabo Verde Fase de grupos Grupo H Hard Rock Stadium Miércoles, 24 de junio 2026 Escocia vs Brasil Fase de grupos Grupo C Hard Rock Stadium Sábado, 27 de junio 2026 Colombia vs Portugal Fase de grupos Grupo K Hard Rock Stadium Viernes, 3 de julio 2026 1º Grupo J vs 2º Grupo H Dieciseisavos de final — Hard Rock Stadium Sábado, 11 de julio 2026 Ganador Partido 91 vs Ganador Partido 92 Cuartos de final — Hard Rock Stadium Sábado, 18 de julio 2026 Perdedor Partido 101 vs Perdedor Partido 102 Tercer puesto — Hard Rock Stadium

Miami no solo albergará partidos de grupos, sino también encuentros decisivos, incluido el duelo por el tercer puesto, lo que la convierte en una de las sedes más atractivas del torneo.

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