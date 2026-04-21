Con la llegada del Copa Mundial de la FIFA 2026, miles de turistas planean recorrer ciudades clave como Nueva York y Nueva Jersey utilizando autos alquilados o de familiares. Sin embargo, una de las dudas más comunes es si se puede conducir legalmente con una licencia extranjera. La respuesta corta es sí, pero con condiciones específicas que dependen del estado, el idioma del documento y el tiempo de estadía. Conocer estas reglas no solo te evitará multas, sino también problemas mayores durante tu visita al Mundial 2026.

¿Es válida una licencia extranjera en Nueva York?

Según el New York State Department of Motor Vehicles, los visitantes pueden conducir en Nueva York con una licencia válida emitida en su país de origen. No es obligatorio obtener una licencia del estado si eres turista.

Sin embargo, hay puntos clave:

La licencia debe estar vigente.

Debes portar el documento original en todo momento.

Si la licencia no está en inglés, se recomienda llevar un Permiso Internacional de Conducir (IDP).

El IDP no reemplaza tu licencia, pero actúa como una traducción oficial que facilita la verificación por parte de las autoridades.

El Mundial 2026 convertirá a Nueva York y Nueva Jersey en puntos clave para miles de turistas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué pasa en Nueva Jersey?

En el caso de Nueva Jersey, el New Jersey Motor Vehicle Commission establece reglas similares. Los turistas pueden manejar con su licencia extranjera siempre que:

Sea válida y esté vigente.

Esté acompañada de un IDP si no está en inglés.

La estadía sea temporal (turismo o visita corta).

No necesitas obtener una licencia local si no eres residente.

¿Por cuánto tiempo puedes conducir como turista?

En ambos estados, puedes conducir con licencia extranjera durante el tiempo que tu estatus migratorio como visitante lo permita. Es decir, mientras estés legalmente en EE.UU. como turista, puedes manejar sin necesidad de tramitar una licencia estatal.

Reglas clave que debes tener en cuenta

Seguro obligatorio: Para conducir en EE.UU. necesitas un seguro de auto válido. Si alquilas un vehículo, generalmente viene incluido o puedes adquirirlo con la agencia.

Para conducir en EE.UU. necesitas un seguro de auto válido. Si alquilas un vehículo, generalmente viene incluido o puedes adquirirlo con la agencia. Respeto de las normas locales: Las leyes de tránsito pueden variar respecto a tu país. Por ejemplo, el uso del cinturón es obligatorio y las multas pueden ser elevadas.

Las leyes de tránsito pueden variar respecto a tu país. Por ejemplo, el uso del cinturón es obligatorio y las multas pueden ser elevadas. Identificación siempre a mano: Además de tu licencia, es recomendable llevar tu pasaporte.

Si planeas asistir a partidos del Mundial 2026 en sedes cercanas a Nueva York y Nueva Jersey, conducir puede ser una buena opción para moverte con mayor libertad. Aun así, verifica siempre las condiciones de tu licencia, considera tramitar un permiso internacional y revisa las reglas de tránsito locales antes de viajar.

Planificar tu transporte en Nueva York y Nueva Jersey será clave para disfrutar el Mundial 2026 sin complicaciones. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini

Partidos del Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey

La sede de Nueva York y Nueva Jersey, con el MetLife Stadium como escenario principal, albergará 8 partidos del Mundial 2026, incluyendo encuentros de fase de grupos, rondas eliminatorias y la gran final del torneo, programada para el 19 de julio de 2026.

Fecha Fase Partido Estadio 13 junio 2026 Fase de grupos Brasil vs Marruecos MetLife Stadium 16 junio 2026 Fase de grupos Francia vs Senegal MetLife Stadium 22 junio 2026 Fase de grupos Noruega vs Senegal MetLife Stadium 25 junio 2026 Fase de grupos Ecuador vs Alemania MetLife Stadium 27 junio 2026 Fase de grupos Panamá vs Inglaterra MetLife Stadium 30 junio 2026 Dieciseisavos (Round of 32) Ganador Grupo I vs Mejor tercero MetLife Stadium 5 julio 2026 Octavos de final Ganadores de llaves (por confirmar) MetLife Stadium 19 julio 2026 Final Por definir MetLife Stadium

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