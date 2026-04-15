Con la llegada del Mundial 2026, miles de visitantes internacionales planean recorrer Texas por carretera, especialmente en zonas como Dallas–Fort Worth, donde se celebrarán partidos clave. Una de las dudas más comunes es si necesitan una licencia local para conducir, y la respuesta, en la mayoría de los casos, es no. Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas, los turistas pueden manejar con una licencia válida de su país de origen. Sin embargo, hay requisitos y recomendaciones importantes que pueden marcar la diferencia, sobre todo si se planea alquilar un vehículo o trasladarse entre aeropuertos, hoteles y estadios como el AT&T Stadium.

Según The Dallas Morning News, aunque la licencia extranjera suele ser suficiente, las autoridades recomiendan llevar también un Permiso Internacional de Conducir, especialmente si el documento no está en inglés.

Este permiso funciona como una traducción oficial que facilita la verificación por parte de las autoridades en caso de una inspección. Además, algunas compañías de alquiler podrían exigir este documento adicional antes de entregar un vehículo, por lo que contar con él puede evitar contratiempos.

Texas exige seguro mínimo obligatorio incluso para visitantes que manejan con licencia internacional. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini

Es importante tener en cuenta que el Permiso Internacional no reemplaza la licencia original, sino que debe presentarse junto con ella. Solo organizaciones autorizadas por el Departamento de Estado de EE.UU., como la American Automobile Association (AAA), pueden emitir este tipo de permisos, lo que garantiza su validez.

Otro aspecto clave es el seguro. La ley en Texas exige que cualquier conductor cuente con una cobertura mínima de responsabilidad civil: hasta 50,000 dólares por persona lesionada, 100,000 por accidente y 40,000 por daños a la propiedad. Este requisito aplica también a los visitantes internacionales, por lo que es fundamental verificar que el seguro del vehículo cumpla con estos montos.

En Texas, se recomienda portar un Permiso Internacional de Conducir junto a la licencia original. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini

Finalmente, esta flexibilidad aplica principalmente a quienes están de visita. Aquellos que se convierten en residentes de Texas deben tramitar una licencia estatal en un plazo máximo de 90 días. Para estancias más largas, incluso los no ciudadanos pueden acceder a licencias temporales vinculadas a su estatus legal en Estados Unidos.

Por eso, antes de viajar, lo mejor es revisar todos los requisitos y asegurarse de llevar la documentación adecuada para disfrutar del Mundial sin inconvenientes.

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