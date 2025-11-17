Una buena noticia ha brindado el Gobierno de Estados Unidos para aquellos inmigrantes que pretenda obtener la Green Card . Sucede que, ahora, se puede obtener esta tarjeta de residencia permanente mediante el patrocinio de un hermano(a); sin embargo, hay una series de consideraciones a tener en cuenta. En esta nota, te las brindaré y qué proceso seguir.

Este documento de identidad suele ser buscado por una gran cantidad de extranjeros que desean residir en este país norteamericano, ya que brinda la posibilidad de vivir y trabajar legalmente de una manera indefinida.

Si bien existen diversos métodos para iniciar el proceso de la obtención de la Green Card, la mayoría de solicitantes suelen recurrir al patrocinio de un familiar. Entre las principales categorías, según lo establecido por USCIS, son:

Primera preferencia (F1) : hijos e hijas de ciudadanos estadounidenses. Deben ser solteros y que tengan 21 años de edad o más

: hijos e hijas de ciudadanos estadounidenses. Deben ser solteros y que tengan 21 años de edad o más Segunda preferencia (F2A) : cónyuges e hijos de residentes permanentes legales. Deben ser solteros, pero menores de 21 años de edad.

: cónyuges e hijos de residentes permanentes legales. Deben ser solteros, pero menores de 21 años de edad. Segunda preferencia (F2B) : hijos e hijas solteras de residentes permanentes legales. Deben contar con 21 años de edad.

: hijos e hijas solteras de residentes permanentes legales. Deben contar con 21 años de edad. Tercera preferencia (F3) : hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses.

: hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses. Cuarta preferencia (F4): hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses.

Respecto a la categoría F4, es importante que el ciudadano estadounidense cuente con 21 años de edad o más. Es decir, si tiene menos de lo indicado, no es posible se aceptará el proceso.

Cómo solicitar el patrocinio de un hermano

El hermano debe:

Ser ciudadano estadounidense con 21 años de edad o más

Completar y presentar el formulario I-130 (Petition for Alien Relative) ante USCIS.

Adjuntar las pruebas del vínculo familiar, como certificados de nacimiento, entre otros.

Esperar que se aprueba tu solicitud I-130 y la asignación de un número de visa en la categoría F4.

Si la visa está disponible, el caso pasará al Centro Nacional de Visas (NVC).

El beneficiario:

Deberá completar el formulario DS-260 y pagar las tarifas correspondientes.

Pasar por el examen médico obligatorio con un médico autorizado

Asistir a la entrevista consular en la embajada o consulado estadounidense.

En caso de ser aprobado, recibirá la visa de inmigrante y viajará a EE.UU.

Cuando ingresa a este país, obtendrá la tarjeta de residencia permanente.

