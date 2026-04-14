Si eres de los que aprovecha la luz roja para revisar el teléfono mientras conduce, es mejor que lo pienses dos veces. Muchas personas creen que, al estar detenidos en el tráfico, no están cometiendo ninguna falta, pero la realidad en Nueva York es distinta. La ley considera que mirar el celular al volante, incluso en un semáforo en rojo, forma parte de la conducción distraída. Esto no solo implica una sanción económica, sino también consecuencias en tu historial de manejo que pueden terminar afectando tu bolsillo a largo plazo.

¿Se puede usar el celular en un semáforo en rojo en Nueva York?

Según el Manual del Conductor del Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York (DMV), el uso del celular mientras se conduce, aunque el vehículo esté momentáneamente detenido, está prohibido y se sanciona de la siguiente manera:

En Nueva York mirar el teléfono en el semáforo no está permitido por la ley. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Primera infracción

Multa de $50 a $250

5 puntos en el historial de manejo

Segunda infracción

Multa de hasta $250

Tercera infracción

Multa de hasta $450

Posible aumento en el costo del seguro

Riesgo de suspensión de la licencia

Más allá de las multas, el verdadero problema es el riesgo. Un segundo de distracción puede provocar un accidente, incluso cuando el auto está detenido y el tráfico parece bajo control. La normativa busca justamente prevenir ese tipo de situaciones, recordando que la atención debe estar siempre en la vía.

Nueva York sanciona la conducción distraída con puntos en tu historial de manejo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

En pocas palabras, esa llamada o mensaje puede esperar. Evitar revisar el celular no solo te ahorra dinero, sino que también puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un incidente innecesario.

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