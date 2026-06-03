Las personas que tienen un caso de asilo afirmativo pendiente en Estados Unidos suelen enfrentar muchas dudas sobre lo que pueden y no pueden hacer mientras esperan una decisión de las autoridades migratorias. Una de las preguntas más frecuentes es si es posible viajar en avión dentro del país sin poner en riesgo el proceso. Aunque los vuelos nacionales no implican cruzar una frontera internacional, algunos inmigrantes han reportado problemas migratorios durante sus desplazamientos, lo que ha generado preocupación entre quienes buscan protección en EE.UU. Por ello, expertos recomiendan actuar con cautela y obtener asesoría legal antes de planificar cualquier viaje, ya que una decisión equivocada podría tener consecuencias importantes para el futuro migratorio de una persona.

La advertencia de un abogado sobre viajar con un asilo afirmativo pendiente

El abogado de inmigración Jonathan Shaw explicó que los viajes en avión pueden representar un riesgo para algunas personas que tienen un caso de asilo afirmativo en trámite.

“¿Por el asilo afirmativo puedo viajar por avión? El viaje por avión es importante, tener mucho cuidado. Hay personas con asilos pendientes que han sido arrestados. No quieres correr ese riesgo, entonces yo pensaría dos veces antes de viajar. Quizá habla con tu abogado, informarte un poco mejor. No te quiero decir sí o no porque no quiero que la gente tome una decisión tan pesada y fuerte que podría afectar su vida”, señaló el especialista.

Según Shaw, no existe una respuesta universal para todos los casos. Cada situación migratoria tiene particularidades que deben analizarse de manera individual antes de tomar una decisión sobre viajar dentro del país.

Un abogado advierte que viajar con asilo afirmativo en EE.UU. puede implicar riesgos en algunos casos. | Crédito: Ryan Murphy / Getty Images / AFP

¿Por qué es importante consultar con un abogado?

El principal consejo de los expertos es buscar orientación profesional antes de comprar un boleto o abordar un avión. Aunque algunas personas con solicitudes de asilo pendientes han viajado sin inconvenientes, otras han enfrentado revisiones migratorias o situaciones inesperadas durante sus desplazamientos.

Hablar con un abogado de inmigración permite conocer los posibles riesgos asociados al caso específico de cada persona y evaluar si un viaje es recomendable o no. Además, el profesional puede indicar qué documentos conviene llevar y qué precauciones tomar para reducir problemas durante el trayecto.

Cada caso de asilo afirmativo en EE.UU. es diferente y requiere evaluación individual. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Recomendaciones generales para personas con asilo pendiente

Recomendación Motivo Consultar con un abogado antes de viajar Cada caso migratorio es diferente. Revisar la documentación disponible Puede ser necesaria para acreditar identidad y estatus migratorio. Evaluar la necesidad real del viaje Algunos desplazamientos pueden implicar riesgos innecesarios. Mantenerse informado sobre cambios migratorios Las políticas y procedimientos pueden variar.

La recomendación más importante sigue siendo actuar con prudencia. Como destacó Jonathan Shaw, una decisión relacionada con un viaje puede tener efectos significativos en la vida de una persona que busca asilo en Estados Unidos, por lo que informarse adecuadamente antes de viajar es fundamental.

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