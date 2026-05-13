Muchas personas que tienen un proceso de asilo pendiente en Estados Unidos creen que contar con un permiso de trabajo o haber presentado su solicitud ante inmigración les permite viajar sin problemas dentro del país. Sin embargo, expertos en inmigración advierten que la situación puede ser mucho más delicada de lo que parece, especialmente en aeropuertos donde las autoridades federales tienen presencia constante. El abogado de inmigración Jonathan Shaw explicó que un proceso de asilo pendiente no necesariamente protege a una persona contra una posible detención o incluso un proceso de deportación. Por eso, aunque muchas personas logran viajar sin inconvenientes, también existen casos en los que migrantes terminan siendo interrogados o arrestados durante controles migratorios en terminales aéreas de EE.UU.

De acuerdo con Shaw, el principal error es pensar que tener un caso de asilo abierto equivale automáticamente a tener un estatus migratorio protegido. El abogado explicó que esto depende del tipo de proceso de asilo que tenga la persona y de su situación migratoria específica.

“Tengo un proceso de asilo con permiso de trabajo, ¿puedo viajar dentro de EE.UU. en avión? Yo diría que no”, señaló el abogado.

Según explicó, agencias como ICE o USCIS no consideran el simple hecho de pedir asilo como una protección absoluta contra la deportación. Por ello, recomendó a muchos migrantes evitar los aeropuertos si no tienen claridad sobre su situación legal.

ICE y USCIS pueden realizar verificaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU., incluso a personas con asilo pendiente. | Crédito: Ryan Murphy/Getty Images/AFP

¿Puedo viajar dentro de EE.UU. si estoy en proceso de asilo?

La respuesta depende de cada caso migratorio. Aunque no existe una ley que prohíba automáticamente viajar en vuelos domésticos dentro de EE.UU. mientras una solicitud de asilo está pendiente, sí existen riesgos importantes.

Shaw explicó que muchas personas con asilo pendiente todavía pueden estar en proceso de deportación, especialmente quienes tienen un caso de asilo defensivo. En esos escenarios, un encuentro con agentes migratorios en un aeropuerto podría derivar en revisiones adicionales o incluso arrestos.

Además, el abogado advirtió que incluso personas con asilo afirmativo han sido detenidas durante viajes internos y posteriormente colocadas en procedimientos defensivos ante un juez de inmigración.

Por esa razón, recomendó consultar primero con un abogado migratorio antes de comprar boletos de avión o viajar dentro del país.

¿Qué significa tener un asilo afirmativo?

El asilo afirmativo ocurre cuando una persona solicita protección ante las autoridades migratorias de manera voluntaria, generalmente a través de USCIS, sin estar inicialmente en proceso de deportación.

En este tipo de casos, el migrante presenta su solicitud argumentando que teme regresar a su país debido a persecución por motivos políticos, religiosos, sociales, raciales o de otra índole protegida por la ley.

Aunque este proceso puede permitir obtener un permiso de trabajo mientras el caso sigue pendiente, eso no significa automáticamente que la persona tenga una protección migratoria definitiva.

Viajar en avión con asilo pendiente en EE.UU. podría representar riesgos en aeropuertos y controles migratorios. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué es un caso de asilo defensivo?

El asilo defensivo sucede cuando una persona solicita asilo como defensa frente a un proceso de deportación ante un juez de inmigración.

En otras palabras, el gobierno ya inició acciones para expulsar al migrante del país y la solicitud de asilo se convierte en una manera de intentar evitar esa deportación.

Por eso, el abogado Jonathan Shaw señaló que quienes tienen asilo defensivo deben ser especialmente cuidadosos al viajar, ya que técnicamente siguen dentro de un procedimiento migratorio activo.

Lo que recomiendan los expertos antes de viajar con asilo pendiente

Los abogados de inmigración recomiendan que las personas con asilo pendiente:

Consulten con un abogado antes de viajar.

antes de viajar. Revisen si tienen órdenes migratorias activas.

migratorias activas. Lleven siempre documentos migratorios vigentes.

migratorios vigentes. Evalúen los riesgos de pasar por controles en aeropuertos.

de pasar por controles en aeropuertos. Eviten asumir que el permiso de trabajo equivale a un estatus migratorio seguro.

Cada caso migratorio es diferente y las consecuencias pueden variar según el historial de la persona, el tipo de asilo y cualquier contacto previo con autoridades migratorias en EE.UU.

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