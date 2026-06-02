Miles de inmigrantes que han presentado un ajuste de estatus mediante el Formulario I-485 se hacen la misma pregunta: ¿puedo salir de Estados Unidos mientras espero una respuesta de USCIS? La duda es especialmente común entre quienes necesitan viajar por motivos familiares, laborales, estudios o incluso emergencias en sus países de origen. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que abandonar el país sin la autorización adecuada puede poner en riesgo todo el proceso migratorio y afectar la posibilidad de obtener la residencia permanente. Por eso, antes de comprar un boleto o planificar un viaje internacional, es fundamental conocer las reglas para quienes tienen en espera un ajuste de estatus.

Sin embargo, abandonar el país sin la autorización adecuada puede tener consecuencias graves para el proceso migratorio. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), en la mayoría de los casos, una persona que sale de EE.UU. mientras su Formulario I-485 está pendiente y no cuenta con la documentación de viaje correspondiente puede ser considerada como alguien que abandonó su solicitud de ajuste de estatus.

La única forma de viajar sin poner en riesgo el ajuste de estatus

Según USCIS, la manera más segura y común de viajar mientras una solicitud I-485 sigue pendiente es obtener previamente un documento de Advance Parole (permiso adelantado de viaje), el cual se solicita mediante el Formulario I-131. Este documento permite salir temporalmente de Estados Unidos y solicitar el reingreso sin que el viaje sea interpretado automáticamente como un abandono del caso.

La agencia federal advierte que, en general, quienes abandonan el país sin este permiso pueden ver negada su solicitud de ajuste de estatus.

Antes de salir de Estados Unidos, USCIS recomienda verificar las reglas relacionadas con el ajuste de estatus. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué dice un abogado de inmigración?

Sobre este tema, el abogado de inmigración Ezequiel Hernández explicó en N+ Univision: “No puedes viajar teniendo un ajuste, si es que sales el ajuste se deshace, a menos de que tengas el permiso de viaje, yo esperaría si tú no tienes ese permiso porque al salir se deshace ese ajuste, ya no calificarías para ello”.

La recomendación del especialista coincide con la orientación de USCIS: si aún no cuentas con el permiso de viaje aprobado, lo más prudente es esperar la resolución del caso o recibir la autorización antes de planificar una salida internacional.

¿El Advance Parole garantiza el reingreso a Estados Unidos?

No. USCIS aclara que poseer un documento de Advance Parole no garantiza automáticamente la entrada al país. La decisión final siempre queda en manos de un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada.

Además, algunas personas pueden enfrentar problemas adicionales si tienen antecedentes migratorios complejos, órdenes de deportación o períodos de presencia ilegal acumulada en EE.UU. Por ello, los expertos recomiendan consultar con un abogado de inmigración antes de viajar.

El permiso de viaje es clave para muchos solicitantes que tienen un ajuste de estatus en trámite ante USCIS. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué recomienda USCIS?

La agencia señala que si una persona tiene una solicitud I-485 pendiente y necesita salir temporalmente de EE.UU., debe revisar las instrucciones del Formulario I-131 y obtener la documentación de viaje adecuada antes de partir. De lo contrario, corre el riesgo de que su caso sea considerado abandonado y pierda la oportunidad de completar el proceso de ajuste de estatus.

En pocas palabras, para la mayoría de los solicitantes de ajuste de estatus, la regla es clara: no salir de Estados Unidos sin un Advance Parole aprobado, ya que hacerlo podría poner fin a todo el proceso migratorio que se encuentra en trámite.

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