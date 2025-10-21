Las detenciones encabezadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos continúan acaparando la atención en California. Esta vez, el protagonista es el activista estadounidense por los derechos de los inmigrantes Leonardo Espartaco Martínez, quien asegura que los agentes federales de ICE “se pusieron muy agresivos” y chocaron “intencionalmente” su camioneta en plena calle y con él dentro mientras observaba sus acciones en Oxnard. Aquí los detalles de su caso que terminó en el hospital, luego en un centro de detención y posterior liberación. Esto desencadenó una protesta espontánea en contra de la actitud de los uniformados y el uso de la fuerza en sus operativos.

Todo sucedió el pasado jueves 16 de octubre por la mañana y quedó registrado en un video grabado por un miembro del grupo de vigilancia VC Defensa. En este se muestra una camioneta SUV que se cree es conducida por un agente de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) chocando contra la parte trasera de una camioneta.

Según se informa desde ABC7 Los Ángeles, los integrantes de esta ‘red de defensa contra la migra’ escucharon que los agentes de inmigración estaban en el área de Oxnard y salieron a monitorear su actividad. Tras esto, la policía local recibió una llamada informando que una camioneta había chocado contra un vehículo con agentes de ICE adentro.

Agentes de ICE embistieron el vehículo de un ciudadano estadounidense en Oxnard, California. (Foto: captura @UnivisionLosAngeles / YouTube)

Activista estadounidense detenido luego que ICE chocara su auto

La organización VC Defensa identificó al hombre detenido como el voluntario Leonardo Espartaco Martínez. Indicaron que fue trasladado al Centro Médico Los Robles para una revisión médica antes de ser trasladado al edificio federal en el centro ya que la camioneta impactó el lado del pasajero del auto. Ellos afirman que agentes de ICE golpearon intencionalmente la camioneta y bloquearon su salida mientras observaba su actividad.

Por su parte, la policía de Oxnard indicó en una publicación de Facebook que su departamento “no tuvo absolutamente ninguna participación en lo que precedió a nuestra llegada al lugar. Las autoridades federales afirmaron que el accidente de tránsito fue intencional y, por lo tanto, está bajo su jurisdicción. Esto significa que esta es una investigación federal, y no del Departamento de Policía de Oxnard”.

Desde la Red de defensa contra la migra en el condado de Ventura exigieron la liberación de Leonardo Espartaco Martínez tras ser impactado por camioneta de ICE. (Foto: @VcDefensa / Facebook)

Protesta y posterior liberación de activista estadounidense

Luego que la policía detuviera la camioneta en la intersección de la calle 8 y la calle A Sur, indicaron que llegaron agentes del DHS y miembros del público, y la escena se tornó “caótica”. Fue ahí donde cerca de 80 personas iniciaron una protesta exigiendo la liberación del joven quien estuvo en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles.

“Leo ejercía su derecho a documentar los crímenes que ICE comete en nuestras comunidades, como él y muchos de nuestros voluntarios lo han hecho durante años. Esta vergonzosa escalada de ICE no es más que un intento de intimidar a quienes se oponen con consciencia a los ataques de Trump contra los inmigrantes. No nos dejaremos disuadir y seguiremos protegiendo a todas nuestras comunidades”, escribió VC Defensa en un comunicado.

Leonardo Espartaco Martínez fue liberado esa misma tarde tras estar bajo custodia y conversó con Eyewitness News sobre lo que le tocó vivir. “En un momento dado, el departamento de policía dijo que me entregarían a los agentes, y ahí fue donde me puse un poco nervioso, porque eran los mismos tipos que acababan de embestir el coche y se pusieron muy agresivos. Así que, una vez que me esposaron y me subieron al coche, pedí ir al hospital para que me revisaran porque ya tenía dolor de cabeza. Me dolía el cuello, y estuvimos allí un rato. Después de eso, me trajeron aquí, me procesaron y me liberaron con cargos pendientes (...) Me sorprendió que me liberaran tan rápido, pero también, al mismo tiempo, desde el principio supe que no había hecho nada malo”, contó.

Según informan desde Univisión Los Ángeles, los agentes argumentan que obstruía sus operaciones, pero él lo niega categóricamente. En un mensaje en plena calle y frente a quienes lo apoyaban y cuestionaban su arresto, el activista indicó que “me soltaron rápidamente porque no hice nada malo. Yo los estaba observando de una distancia, vinieron hacia mí, yo me traté de poner más distancia entre ellos y yo y me chocaron intensamente porque se frustraron” .

Por el momento, el activista no sabe cuáles podrían ser esos cargos, en caso se llegue a presentar alguno contra él, y tampoco tiene respuestas sobre los daños ocasionados en su camioneta, pero de lo que sí está seguro es que seguirá supervisando cómo se desenvuelven los agentes de ICE en el marco del mayor programa de deportaciones masivas en la historia del país liderado por Donald Trump.

