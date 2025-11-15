Tras confirmarse el restablecimiento del acceso al Portal de Solicitud de Trabajo Extranjero (FLAG, por sus siglas en inglés) por parte del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, nuevamente las empresas estadounidenses podrán emplear temporalmente a trabajadores extranjeros que cuenten con conocimientos especializados. ¿De qué manera? Con el programa de visas H-1B. A continuación, Mag El Comercio te precisa cómo debe ser solicitado y por quiénes.

La visa H-1B de Estados Unidos ahora tendrá una tarifa de 100.000 dólares. (Imagen generada con IA, Roboneo.com).

¿QUIÉN PUEDE REALIZAR EL TRÁMITE PARA SOLICITAR UNA VISA H-1B?

El trámite para solicitar una visa H-1B en EE.UU. debe ser solicitado por un empleador estadounidense que está buscando contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas. Por tal motivo, debe presentar la petición a nombre del posible empleado.

Pero, ¿qué requisitos básicos debe cumplir para comenzar con el trámite? Es simple, el empleador en EE.UU. debe presentar el Formulario I-129 (Petición para un trabajador no inmigrante) ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Una vez presentado este documento, los interesados –es decir, los trabajadores extranjeros– deben revisar si cumplen con la oferta formal del empleo que solicita un puesto en una ocupación especializada, que generalmente pide al menos un título universitario o su equivalente en experiencia laboral relevante.

Si el candidato cumple con los requisitos, él no puede iniciar ni completar el trámite por cuenta propia, toda vez que requiere la intervención de la empresa o institución estadounidense dispuesta a patrocinarlo.

En resumen, quienes pueden solicitar una visa H-1B es el empleador estadounidense que busca cubrir vacantes. Esto quiere decir que no pueden hacer el trámite las personas particulares que desean “autopostularse”, tampoco los trabajadores independientes o freelancers sin un empleador que los respalde en EE.UU.

Estados Unidos reactiva el programa H-1B: lo que deben saber empresas y candidatos calificados (Foto: Shutterstock)

TRUMP DEFENDIÓ EL PROGRAMA DE VISAS H-1B

A pesar de que el presidente Donald Trump busca priorizar a los trabajadores estadounidenses, en una entrevista de Fox News defendió las visas H-1B al considerar que la mano extranjera es necesaria porque los trabajadores estadounidenses no tienen “ciertos talentos”.

“Tenemos mucha gente talentosa aquí”, dijo la presentadora Laura Ingraham a Trump, quien contestó: “No, ustedes no tienen... no tienen ciertos talentos. Y la gente tiene que... tiene que aprender”.

EL PAGO PARA COMPLETAR LAS SOLICITUDES DE VISA H-1B

La empresa estadounidense que presenta la solicitud de visa H-1B deberá pagar US$100,000. Esta tarifa, implementada a partir del 21 de septiembre de 2025, se exige para todas las aplicaciones nuevas y tiene como fin regular el acceso al programa, priorizar talento altamente calificado y reducir el abuso en el sistema de este tipo de visas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!