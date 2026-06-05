Conducir en las grandes ciudades de Estados Unidos suele ser una experiencia que pone a prueba la paciencia de cualquier automovilista, y en California esa realidad se siente todavía más en zonas como Los Ángeles y el Valle de San Fernando, donde manejar forma parte de la rutina diaria tanto de familias latinas que van a dejar a los niños a la escuela como de quienes cruzan la ciudad rumbo al trabajo, a la iglesia o al mercado hispano de confianza. El tráfico intenso, los constantes cambios de carril, las largas esperas en los semáforos y los conductores que parecen estar siempre “apurados pero sin prisa” se han vuelto parte del paisaje urbano. Sin embargo, hay ciertas vías donde la tensión se siente más que en otras, al punto de que un estudio reciente señaló a una avenida muy conocida por la comunidad latina del sur de California como la carretera más pasiva-agresiva de todo Estados Unidos.

Un reciente estudio realizado por American River Wellness reveló cuáles son las carreteras que generan más comportamientos pasivo-agresivos entre los conductores en el país. De acuerdo con los resultados, se detectaron desde maniobras poco corteses hasta actitudes que, sin llegar a ser una agresión abierta, terminan convirtiendo cada trayecto en una experiencia desgastante. Dentro de ese ranking nacional, una famosa vía de California obtuvo el primer lugar.

VENTURA BOULEVARD, LA CARRETERA MÁS PASIVA-AGRESIVA DE ESTADOS UNIDOS

La investigación señaló que Ventura Boulevard, ubicada en el corazón del San Fernando Valley, fue nombrada como la carretera más pasiva-agresiva del país. Para muchas personas que viven en el Valle, especialmente en comunidades latinas de áreas como Sherman Oaks, Encino o Studio City, esta avenida es parte del día a día: ahí se encuentran restaurantes, taquerías, pequeñas tiendas, oficinas y servicios a los que se llega en carro casi por obligación.

Para elaborar el ranking, American River Wellness encuestó a miles de conductores en Estados Unidos en un estudio reciente publicado en 2026. El objetivo fue identificar las rutas donde son más frecuentes conductas como:

Pegarse excesivamente al vehículo de adelante.

Impedir que otros automovilistas se incorporen al tráfico.

Frenar de manera brusca para incomodar a otro conductor.

Utilizar la bocina de forma excesiva.

Mostrar falta de cortesía en situaciones de tráfico cotidiano.

Según los resultados, estos pequeños actos generan una acumulación constante de estrés que termina afectando la experiencia diaria al volante, algo que muchos conductores del sur de California reconocen como parte de su rutina cuando salen a manejar por Ventura Boulevard u otras arterias muy cargadas de Los Ángeles.

La carretera Ventura Boulevard en Los Ángeles se ha colocado en el más alto puesto de este ranking (Foto: Vicente A. / Flickr)

¿POR QUÉ VENTURA BOULEVARD ENCABEZA LA LISTA?

Quienes utilizan esta concurrida vía del área de Los Ángeles describen un escenario muy particular. Ventura Boulevard atraviesa una extensa zona comercial donde abundan restaurantes de todo tipo, desde locales de comida rápida hasta spots de sushi, cafeterías, bares, taquerías y panaderías latinas, además de tiendas, oficinas y servicios con estacionamiento y valet parking.

Todo esto provoca que numerosos vehículos entren y salgancontinuamente de los negocios, generando interrupciones constantes en el flujo vehicular y obligando a los automovilistas a estar atentos a autos que se atraviesan desde los estacionamientos, conductores que se detienen de repente para dejar o recoger pasajeros y repartidores que se cruzan de carril para hacer entregas.

PRINCIPALES PROBLEMAS REPORTADOS POR LOS CONDUCTORES

A continuación, algunos de los principales problemas que reportan los conductores que transitan por Ventura Boulevard de forma habitual:

Situación Efecto en el tráfico Entradas y salidas frecuentes de comercios Congestión constante Vehículos bloqueando accesos y salidas Retrasos y frustración Falta de cortesía al ceder el paso Mayor tensión entre conductores Negativa a permitir incorporaciones Tráfico más lento Exceso de vehículos en horas pico Saturación de la vía

De acuerdo con el estudio, no se trata de la agresividad típica que suele asociarse con las autopistas o con los freeways de varias carriles, donde los incidentes pueden ser más extremos. En cambio, se trata de una irritación cotidiana que se acumula durante trayectos cortos y repetitivos: ese camino de todos los días para ir al trabajo, a hacer mandados o a recoger a los hijos después de la escuela.

Los investigadores describen el fenómeno como una situación donde prácticamente cada giro a la izquierda puede generar conflictos, y donde muchos conductores se resisten a dejar espacio para que otros se incorporen, especialmente después de permanecer largos periodos atrapados en el tráfico. Para quienes conocen la zona, no es raro escuchar comentarios del tipo “si puedes evitar Ventura a esta hora, evítala” o ver a personas que cambian sus rutas para no pasar por ahí en los momentos más complicados.

CALIFORNIA LIDERA UNA TENDENCIA NACIONAL

El informe también encontró que varios estados concentraron algunas de las carreteras con mayores niveles de comportamiento pasivo-agresivo. Entre ellos destacaron California, Florida y Nueva York, estados donde viven grandes comunidades latinas y donde conducir es una necesidad diaria más que una opción, sobre todo en áreas metropolitanas extensas.

La clasificación incluyó corredores urbanos y comerciales muy transitados que forman parte de la rutina diaria de miles de personas que van al trabajo, a hacer compras o a cumplir con varios trabajos en el mismo día, algo muy común entre familias hispanas que se mueven entre distintas ciudades cercanas.

Carreteras más pasiva-agresivas por estado:

Estado Carretera Arizona Camelback Road, Phoenix California Ventura Boulevard, Los Ángeles Connecticut Route 1 Boston Post Road, Guilford y Madison Florida U.S. 1 Federal Highway, Fort Lauderdale Nevada Spring Mountain Road, Las Vegas Nueva York Central Avenue Corridor, Westchester County Oregón Hawthorne Boulevard, Portland Texas Westheimer Road, Houston

Uno de los hallazgos más llamativos fue el desempeño de Connecticut, que logró colocar varias carreteras dentro de las primeras 50 posiciones del ranking nacional, a pesar de no ser un estado tan grande ni tan asociado popularmente con el tráfico pesado como California, Texas o Florida.

LA INCORPORACIÓN DE CARRILES, EL MAYOR DETONANTE

La encuesta también permitió identificar qué situaciones provocan más tensión entre los conductores. El principal desencadenante resultó ser la incorporación de carriles, es decir, los momentos en que un vehículo intenta entrar a una vía ya congestionada o cambiar de carril en zonas donde el tráfico se mueve lento.

De acuerdo con el estudio, alrededor de una cuarta parte de las personas encuestadas señaló que es precisamente durante las maniobras para ingresar a una vía cuando observan más comportamientos pasivo-agresivos. Estas situaciones requieren cooperación, confianza y pequeños gestos de cortesía, elementos que parecen cada vez más escasos en condiciones de tráfico intenso.

En ciudades como Los Ángeles, donde muchos conductores están cansados, tienen varios trabajos o pasan largas horas en el freeway y en calles secundarias como Ventura Boulevard, estos momentos de incorporación pueden convertirse en el punto exacto donde se descargan la frustración y el estrés acumulados.

Ventura Boulevard puede ser una carretera tranquila en ocasiones, pero hay partes en las que genera mucho estrés en los conductores (Foto: Cbl62 / Wikimedia)

UN PROBLEMA COMPUESTO POR PEQUEÑOS MOMENTOS

Uno de los aspectos más interesantes de la investigación es que los conductores no señalaron incidentes graves o enfrentamientos directos como el principal problema. En cambio, identificaron una sucesión de pequeñas molestias diarias que, juntas, terminan pesando mucho en el estado de ánimo.

Bloqueos momentáneos, conductores que evitan ceder el paso, maniobras poco consideradas, largas esperas para hacer un giro o para salir de un estacionamiento, y bocinazos que parecen innecesarios terminan acumulándose hasta convertir el trayecto cotidiano en una experiencia agotadora. Para quienes viven en zonas del Valle de San Fernando, esto se traduce en normalizar salidas más tempranas, buscar atajos por calles residenciales o incluso reorganizar horarios para evitar las horas pico.

Según las conclusiones del informe, estos episodios pueden parecer insignificantes de forma individual. Sin embargo, cuando se repiten todos los días entre miles de viajeros, terminan formando parte del “ruido emocional” que acompaña a la conducción moderna en Estados Unidos: un ruido que afecta la paciencia, la salud mental y la manera en que nos relacionamos con otros conductores.

MANTENER LA CALMA EN VENTURA BOULEVARD Y MÁS ALLÁ

Para quienes transitan regularmente por Ventura Boulevard, el mensaje parece claro: mantener la calma, conducir con paciencia y practicar la cortesía al volante puede marcar una diferencia importante en una de las carreteras más transitadas —y ahora también más pasiva-agresivas— del país. Dejar pasar a un auto que intenta incorporarse, evitar el uso excesivo de la bocina o simplemente guardar distancia pueden ayudar a reducir la tensión general.

Este tipo de estudios también sirve como recordatorio para comunidades hispanas en California y en otros estados: muchas veces, los cambios más visibles en la convivencia vial no vienen de grandes leyes o de nuevas obras de infraestructura, sino de decisiones pequeñas que tomamos cada día al manejar. En ciudades donde el carro es una herramienta de trabajo y un medio indispensable para mover a la familia, recuperar un poco de cortesía en el camino puede ser un alivio para todos.

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