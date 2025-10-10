Luego de haberte dado a conocer que una persona ganó $3 millones en el Mega Millions, te comento que en dos locales de California (Estados Unidos) se vendieron dos boletos de dicho juego valorados en más de $200 mil cada uno. ¿Te interesa recibir la más completa información posible sobre el caso? Si es así, entonces no te vayas de aquí.

Para empezar, los tickets en cuestión, de acuerdo a lo indicado por centredaily.com, fueron comprados para probar suerte en el sorteo del martes 7 de octubre. Aquella fecha, los números ganadores fueron 17, 26, 33, 45, 56 y la Mega Ball 19.

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: RINGO CHIU / AFP) / RINGO CHIU

El valor de cada boleto y dónde fueron comprados

Con respecto al valor exacto de cada boleto, te cuento que la misma fuente señaló que un ticket ahora vale $302,035 (por acertar cinco números y tener el multiplicador 5x), mientras que el otro vale $241,628 (por acertar cinco números y tener el multiplicador 4x).

El de $302,035 fue adquirido en el Ramco Express de Bakersfield, a unas 115 millas al noroeste de Los Ángeles. Por otro lado, el de $241,628 fue comprado en un 7-Eleven en La Crescenta, que está a unas 15 millas al norte del centro de Los Ángeles.

El momento en que una persona revisa el boleto de Mega Millions que compró en un local de Estados Unidos. (Foto: RINGO CHIU / AFP) / RINGO CHIU

El próximo sorteo del Mega Millions

Si te preguntas cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions, te comento que este viernes 10 de octubre se realizará uno. Para esta fecha, hay un gran premio estimado de $575 millones, con la opción en efectivo de $264.6 millones.

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Primero que nada, ten en cuenta que los boletos del Mega Millions cuestan $5 por jugada, con un multiplicador incluido. Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. Con respecto a los sorteos, el Mega Millions tiene dos por semana: el del martes y el del viernes. Estos empiezan aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este.

