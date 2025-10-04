No cabe duda que ayer, viernes 3 de octubre, ha sido un día sumamente especial para muchas personas de Ohio, Estados Unidos. Y es que varias de ahí se enteraron que ganaron premios en el Mega Millions tras el sorteo realizado en la mencionada fecha. Si estás con ganas de conocer cuáles fueron los premios que se llevaron, lee esta nota por completo.
Los números ganadores
Ten en cuenta que no puedo brindarte la información prometida sin antes indicarte cuáles fueron los números ganadores del sorteo de ayer. Entonces, te digo que fueron 18, 19, 38, 54, 57 y la Mega Ball fue 19. Todo esto lo sé porque aparece en la web oficial del Mega Millions.
Ahora, con respecto a los premios ganados en Ohio, para dártelos a conocer compartiré una lista, que fue difundida por 10tv.com, el sitio web de WBNS-TV, una estación de televisión afiliada a la CBS en Columbus. Dicho ello, te pido que por favor leas con mucha atención lo siguiente.
Lista de premios de Mega Millions ganados en Ohio tras el sorteo del 3 de octubre
- Premio de $20,000: 1 ganador
- Premio de $2,000: 1 ganador
- Premio de $1,500: 5 ganadores
- Premio de $1,000: 6 ganadores
- Premio de $800: 6 ganadores
- Premio de $600: 5 ganadores
- Premio de $400: 8 ganadores
- Premio de $100: 26 ganadores
- Premio de $70: 95 ganadores
- Premio de $ 50: 56 ganadores
- Premio de $40: 100 ganadores
- Premio de $35: 193 ganadores
- Premio de $30: 254 ganadores
- Premio de $28: 353 ganadores
- Premio de $25: 467 ganadores
- Premio de $21: 970 ganadores
- Premio de $20: 1,299 ganadores
- Premio de $15: 2,323 ganadores
- Premio de $14: 1,472 ganadores
- Premio de $10: 3,444 ganadores
El próximo sorteo del Mega Millions
Debido a que ya sabes cuáles fueron los premios de Mega Millions ganados en Ohio tras el sorteo del viernes 3 de octubre, te comento que este martes 7 de octubre habrá un nuevo sorteo. Para ese entonces, hay un gran premio estimado de $547 millones, con la opción en efectivo de $251.7 millones. Sin duda, hay mucho dinero en juego.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!