Yadira Galindo Gonzáles creyó que viviría el “ sueño americano ” cuando llegó a Estados Unidos junto a su familia, pues tenía muchos objetivos por cumplir. Sin embargo, los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cambiaron la realidad de su vida. Sucede que su esposo está bajo arresto y ahora cuida sola a sus dos menores hijos.

Según sus declaraciones a Univision San Antonio, todo se vino cuesta abajo el pasado 15 de octubre, fecha en que agentes federales de inmigración detuvieron a su pareja cuando acudió a una oficina de inmigración.

Ella recuerda que, en ese preciso momento, intentó convencer a las autoridades respectivas en dejar libre al papá de sus hijos, alegando que estaban cumpliendo con sus citas y él asumía la responsabilidad total de su hijo que padece de autismo. Pese a las súplicas, no fue suficiente.

Yadira intentó convencer a las autoridades migratorias en soltar a su esposo, pero fue en vano. (Crédito: Univision San Antonio / YouTube)

Si bien Yadira no terminó bajo custodia de ICE , se le colocó un grillete electrónico en su tobillo derecho con el propósito de tenerla monitoreada.

“Venimos buscando una oportunidad de no maltrato, de no discriminación, de que nos ayuden y respeten nuestra palabra, nuestras leyes, pero no es así”, declaró la mujer hispana al citado medio.

Es una gran posibilidad de que el esposo de Yadira termine deportado a su país natal. (Crédito: Univision San Antonio / YouTube)

Era el sustento de la casa

Desde aquel día, Yadira está afrontando momentos sumamente complicados. Sucede que su esposo era el sustento económico para cubrir los gastos que requería su familia, especialmente de su hijo con autismo. Según sus palabras, ella no está apta para trabajar.

Esto ha sido suficiente para que la preocupación en esta madre esté presente cada día, pues teme ser desalojada de su apartamento y se le agote la ración de comida. Ahora, no imaginaría que su esposo sea deportado a su país natal y que todo el esfuerzo de llegar a Estados Unidos haya sido en vano.