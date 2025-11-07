Desde que Donald Trump asumió a la presidencia de Estados Unidos , se han establecido estrictas políticas migratorias. Recientemente, se ha emitido una nueva orden que provocará polémica para aquellos extranjeros que soliciten visas con el propósito de viajar a Estados Unidos: serían rechazados en caso cuenten con una grave afección médica. ¿De qué enfermedades se tratan? En esta nota, te las revelaré.

La directiva, compartida por el Departamento de Estado hacia los funcionarios de embajadas y consulados, indica que aquellos solicitantes que puedan depender de una asistencia social en su llegada al país estadounidense no deben ser aprobados.

“Si bien la evaluación de la salud de los posibles inmigrantes ha sido parte del proceso de solicitud de visa durante años, expertos señalan que las nuevas directrices amplían considerablemente la lista de afecciones médicas a revisar y dan a los funcionarios de visas mayor poder para decidir sobre el otorgamiento o no”, fue el análisis de Kaiser Family Foundation (KFF).

Estas nuevas directrices perjudicarían a aquellos inmigrantes que pretenden atender alguna afección médica que padecen. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Para una mejor comprensión, este conjunto de normas exigirá que la salud de los inmigrantes sea clave durante el proceso de solicitud. Si bien se aplicará a casi todos los solicitantes de visa, tendrá mayor rigurosidad en aquellos extranjeros que pretenden residir permanentemente en Estados Unidos .

Otro punto que tomarán en cuenta los funcionarios encargados de otorgar visados es verificar que el solicitante cuente con los recursos necesarios para costear el tratamiento médico de su enfermedad sin depender del gobierno estadounidense. Es más, también se considerará la salud de sus familiares directos.

Esta nueva decisión tomada por Departamento de Estado ha levantado polémica. (Foto: adrian825 / iStock) / TUDOR RAICIU

¿Cuáles son las enfermedades que serían motivos de rechazo para ingresar a EE.UU.?

Entre las afecciones médicas planteadas por el Departamento de Estado, serían enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, neurológicas, trastornos mentales y la obesidad, que podría causar asma, apnea del sueño e hipertensión.

Actualmente, los solicitantes se someten a un examen médico realizado por un doctor que designa la embajada estadounidense, con el propósito de detectar si padece de una enfermedad transmisible. Además, deben llenar un formulario indicado si han tenido antecedentes de consumo de drogas o alcoholo, afecciones de salud mental o episodios de violencia.