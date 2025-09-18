Los operativos de ICE en Chicago han permitido que decenas de inmigrantes latinos terminen detenidos . En un caso reciente, un padre y su hijo fueron interceptados por los agentes federales de inmigración mientras se dirigían a su centro de labor. Sus familias y amigos están solicitando que sean liberados bajo la modalidad de fianza.

Este es el caso de Rodolfo, de 57 años, y su hijo Jonathan Hernández, de 24, ambos naturales de México. El papá está residiendo en Estados Unidos desde hace más de dos décadas; en cambio, el joven llegó a este país en el 2021. Ambos tenían el propósito de mejorar su calidad de vida.

Pese a la cantidad de años que viven en el territorio estadounidense, ambos no pretendieron legalizar su situación migratoria. Ahora, están recluidos en un centro de detención en Springfield, Missouri.

Ambos ciudadanos mexicanos se dirigían a realizar sus respectivas federales. Fueron detenidos en el camino. (Crédito: CBS Chicago / YouTube)

No contaba con placas ni distintivos de ICE

Otra hija de Rodolfo, que prefirió mantenerse en el anonimato, relató cómo ocurrió esta situación. Según sus propias palabras, su padre e hijo estaban en una camioneta cuando, repentinamente, fueron detenidos por los agentes federales cerca de la calle 45 y la avenida Cicero, en Chicago.

Su hermano Jonathan le contó que fueron diversos autos que los perseguían, pero ninguno demostraba que se trataban de los agentes de ICE. Es más, consideraron en un principio que algunas personas pretendían hacerles algún tipo de daño.

Jonathan Hernández llegó a Estados Unidos en el 2021 con muchos sueños por cumplir. Fue detenido y puesto en prisión la semana pasada. (Crédito: CBS Chicago / YouTube)

Esta situación ha llevado a que esta familia solicite su liberación bajo fianza. Consideran que Rodolfo y Jonathan no ha cometido algún delito, al contrario, los califican como “buenos hombres y trabajadores”.

Por el momento, este padre y su hijo deberán permanecer en prisión hasta que un juez analice su caso y determine qué acción ejecutará: otorgarles su libertad y mantenerse en Estados Unidos, o sean deportados a su país natal.